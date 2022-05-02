ОАО «Витебскмясомолпром» признали неплатежеспособным

ОАО «Витебскмясомолпром» признали неплатежеспособным6
- 2.05.2022, 10:42
- 4,130
Лукашисты довели до ручки очередное предприятие.
В аудиторском заключении на финотчет предприятия за 2021-ый год говорится о неплатёжеспособности организации, а само «Витебскмясомолпром» обременено валютными кредитами от «Белагропромбанка» на сумму 42 миллиона евро, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
В связи с изменением валютного курса с начала войны в Украине по 28 марта кредитная задолженность в белорусских рублях увеличилась на 26 миллионов. Автоматически на эту сумму изменились и будущие расходы организации.
Коэффициент текущей ликвидности 0,89, что ниже нормативного 1,0; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами минус 0,12, что ниже нормативного 0,1.