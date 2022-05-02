«Работников стимулируют то четырехдневной рабочей неделей, то дополнительными отпусками» 3 2.05.2022, 10:56

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Фото: bymedia

Как белорусская экономика «зажила» во время санкций.

Все-таки санкции опять стимулируют. Мы думали, что угнетают, но уже снова нет. Концепция переменилась. С санкциями экономике лучше, чем без санкций. Потому что если нету санкций, то некому стимулировать. А с санкциями есть кому. Так говорил премьер Головченко. Премьер Головченко в курсе, он же врать не будет, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Я только не понимаю — чего ж они раньше терпели? Это сколько лет устойчиво экономического развития потеряно зря. А ведь могли бы жить. Премьер Головченко в субботу так и сказал, что некоторые предприятия с санкциями живут лучше, чем без санкций. А незначительные проблемы есть только в некоторых отдельных секторах экономики. А в других нету. В каких я тебе не скажу, потому что не знаю. Но точно знаю, что нету.

Видимо, из-за этих незначительных проблем чистые долги флагманов белорусской экономики на 1 марта выросли до рекордного за всю историю наблюдений уровня в 110 миллиардов рублей. А в феврале, когда они так рекордно росли, еще и санкций таких не было, чтобы стимулировать. Душа трепещет, когда подумаешь, что был с белорусскими флагманами в апреле.

Ну и белорусский госдолг тоже вырос к концу марта до рекордного уровня в 66 миллиардов. А ведь опять же в марте особо одалживаться было не у кого. Разве что у тех же белорусских банков. Вот у них за март прибыль как раз упала на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

Простимулированные предприятия живут уже так хорошо, что и работать им больше не надо. Поэтому работников стимулируют то четырехдневной рабочей неделей, то дополнительными отпусками.

А правительство проводит исключительно последовательную макроэкономическую политику. Вот ответили ассиметрично польским яблокам, потом так же ассиметрично отменили. Запретили вывозить гречку и муку, а потом разрешили вывозить через Витебскую и Гродненскую области. (Интересно, кстати, что через Могилевскую и Гомельскую вывозить не разрешили).

Так что все с экономикой хорошо. Развивается в строгом соответствии с планом. Это как с российской специальной операцией. Ты плана не видишь, а он есть. Вот со следующей недели объявят новые санкции и окончательно заживем.

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