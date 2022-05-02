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В Беларуси из-за гроз объявлен желтый уровень опасности

  • 2.05.2022, 11:07
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В Беларуси из-за гроз объявлен желтый уровень опасности
Фото: charter97.org

Возможны затопления сельхозугодий и дорог местного значения.

В отдельных регионах Беларуси сегодня ожидаются грозы, сообщает сайт Белгидромета Минприроды.

В МЧС предупредили о грозах 2 мая по юго-востоку страны, объявлен желтый уровень опасности.

Днем на большей части территории кратковременные дожди, по юго-востоку страны местами грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха +14… +20°С.

Завтра, 3 мая — кратковременные осадки, в отдельных районах возможны грозы. Послезавтра преимущественно без осадков. Температура воздуха от -2°С ночью до +19°С днем.

Кроме того, в Беларуси объявлено штормовое гидрологическое предупреждение — в ближайшие дни значения уровней воды превысят опасные высокие отметки на Немане в районе Столбцов и реке Ипуть в районе Добруша. Возможны затопления сельхозугодий и дорог местного значения.

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