Премьер Венгрии Орбан попал в базу «Миротворца» 16 2.05.2022, 11:09

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Виктор Орбан

В базе он назван «антиукраинским пропагандистом».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не признает преступления России в Украине и блокирует поставки оружия Киеву для защиты от оккупантов, попал в базу «Миротворца».

Там его назвали пособником российских военных преступников и соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан.

«Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Антиукраинский пропагандист. Сотрудничество с российским агрессором», — говорится на странице с его именем в базе.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ. 4 апреля венгерский премьер объявил о своей победе на парламентских выборах.

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