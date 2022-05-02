Премьер Венгрии Орбан попал в базу «Миротворца»16
- 2.05.2022, 11:09
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В базе он назван «антиукраинским пропагандистом».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не признает преступления России в Украине и блокирует поставки оружия Киеву для защиты от оккупантов, попал в базу «Миротворца».
Там его назвали пособником российских военных преступников и соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан.
«Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Антиукраинский пропагандист. Сотрудничество с российским агрессором», — говорится на странице с его именем в базе.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ. 4 апреля венгерский премьер объявил о своей победе на парламентских выборах.