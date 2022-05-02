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ВСУ «поджарили» большое количество тяжелой техники РФ под Изюмом

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  • 2.05.2022, 12:18
  • 10,012
ВСУ «поджарили» большое количество тяжелой техники РФ под Изюмом

Видеофакт.

Украинские защитники метко ударили по скоплению тяжелой техники российских оккупантов в селе Сулиговка, что под Изюмом на Харьковщине.

Видео атаки опубликовал волонтер Роман Доник.

По его данным, оккупанты сосредоточили большое количество тяжелой техники в селе Сулиговка, готовясь к очередной волне наступления.

Однако воины ОУВ "Слобода" подкорректировали планы оккупантов и ударили по скоплению их техники. Атаку зафиксировали с воздуха.

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