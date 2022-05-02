Как выглядят двухкомнатные квартиры в Минске до $45 тысяч, продавцы которых на днях снизили цены 3 2.05.2022, 11:23

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Квартиры находятся в разных районах столицы.

Из-за ситуации на рынке владельцы недвижимости вынуждены снижать цены. Для тех, кто давно хотел приобрести себе квартиру, выпал отличный шанс уловить жилье за приятную цену. Realt.by нашел 7 дешевых двухкомнатных квартир, которые несколько дней назад упали в стоимости.

Улица Волгоградская (Первомайский район)

Двухкомнатная квартира располагается в тихом районе на улице Волгоградская, 47. Пятиэтажный дом был построен в 1961 году, капремонт там провели в 2001 году. Квартира расположена на 4 этаже. Ее общая площадь — 42,12 м². Кухня занимает 5,95 м².

В квартире установлены стеклопакеты, в комнатах - натяжные потолки. Балкона в квартире нет, а санузел совмещенный. Полы - деревянные. Владельцы оставят покупателям мебель, гарнитур кухни и газовую плиту.

Дом находится в трех автобусных остановках от станции метро "Московская" и в одной от трамвайных путей. Недалеко располагаются парк Челюскинцев и Севастопольский парк. В районе много детских садиков и школ. Рядом с домом есть продуктовый магазин.

Стоимость двушки - 44 999 долларов.

Улица Белинского (Первомайский район)

Квартира находится на Белинского, 12 в пятиэтажном панельном доме на 1 этаже. Его построили в 1962 году. Общая площадь квартиры - 44,5 м², кухня занимает 5,8 м².

В 2022 году сделан косметический ремонт в коридоре и кухне. Установлен новый кухонный гарнитур. Одна из комнат является проходной. В двушке нет балкона, а санузел совмещенный. Возможна продажа с мебелью.

Рядом есть все необходимое для комфортной жизни: несколько общеобразовательных школ и детских садов, гимназия, магазины, торговые центры, спортивные и медицинские учреждения. В нескольких остановках находятся Севастопольский парк и парк Челюскинцев. Отличное транспортное сообщение со всеми районами города.

Стоимость двухкомнатной квартиры составляет 43 900 долларов

Улица Щербакова (Партизанский район)

Продается квартира на улице Щербакова, 31. Дом был построен 1963 году. Последний капремонт прошел в 2010-м. Общая площадь объекта — 43,9 м². Кухня — 5,6 м².

Квартира готова к проживанию, но требуется косметический ремонт. Полы - деревянные, вставлены деревянные стеклопакеты. В квартире есть балкон и совмещенный санузел.

Дом находится рядом с Антоновским парком. В шаговой доступности несколько магазинов, банк, аптека. Станция метро "Тракторный завод" в 15 минутах ходьбы.

Стоимость квартиры - 43 тысячи долларов.

Переулок Клумова (Партизанский район)

Квартира находится на переулке Клумова, 7. Пятиэтажный дом был возведен в 1964 году. Капитальный ремонт произведен в 2018 году. Были заменены все коммуникации, обновлены и восстановлены основные качества здания, которые были утрачены в процессе многолетней эксплуатации. Общая площадь квартиры - 40,77 м². Кухня занимает 5,69 м².

В квартиру можно сразу заехать и жить. При покупке бонусом является наличие мебели. Окна выходят на обе стороны дома, что обеспечивает хороший обзор. В квартире есть совмещенный санузел. Также есть подвальное помещение.

В шаговой доступности от дома есть продуктовые магазины, детский сад, лицей, школа и медицинский центр. Остановка общественного транспорта расположена в 2 минутах ходьбы, а станция метро «Тракторный завод» находится в 10 минутах. Рядом с домом расположен Антоновский парк и сквер Клумова.

Стоимость двушки — 40 900 долларов.

Улица Долгобродская (Партизанский район)

Квартира находится в панельном пятиэтажном доме 1964 года постройки. Общая площадь двушки — 46,4 м². На кухню приходится 5,8 м².

Комната в квартире проходная. Здесь есть балкон и подвальное помещение в доме. На полу лежит линолеум. Ванная и туалет совмещены.

Рядом располагаются магазины, детские сады и школы. Недалеко находятся сквер на Козлова, Ботанический сад. До станции метро «Тракторный завод» одна остановка на общественном транспорте.

Стоимость квартиры - 42 тысячи долларов.

Переулок Кузьмы Минина (Московский район)

Двухэтажный дом на переулке Минина, 6 был построен в 1952 году. Общая площадь квартиры - 36,5 м². Кухня - 5,9 м².

Несмотря на то, что дом очень старый, в подъезде сделан стильный ремонт. Квартира готова к проживанию, ведь владельцы оставляют там мебель. Балкона в квартире на первом этаже нет, а санузел совмещенный.

Дом построен около зеленой зоны, а рядом располагается и парк Минина. Ближайшая станция метро — «Михалово».

Цена квартиры — 42 тысячи долларов.

Улица Якуба Коласа (Советский район)

Четырехэтажный дом был возведен в 1960 году. Последний раз капитальный ремонт проводили в 2008 году. Метраж квартиры составляет 38,9 м² с кухней в 4,8 м².

В комнатах стоят стеклопакеты с профилем REHAU. Произведена замена электропроводки, установлены автоматы. Есть балкон и индивидуальные приборы учета воды и газа. Санузел в квартире совмещенный.

Рядом есть все необходимое для жизни: несколько общеобразовательных школ и детских садов, гимназия № 6, магазины, торговые центры, спортивные и медицинские учреждения. В районе отличное транспортное сообщение. Легко можно добраться до станций метро «Академия Наук», «Парк Челюскинцев» и «Площадь Якуба Коласа».

Стоимость квартиры — 44 900 долларов.

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