Лавров угрожает Молдове 27 2.05.2022, 11:30

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Сергей Лавров

Что за этим стоит.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что граждане Молдовы «должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО»

Сергей Лавров отвечал на вопрос, стоит ли жителям Молдовы беспокоиться о «специальной военной операции» России. И, как видим, ответ целиком в духе российского министра иностранных дел. Республика Молдова — нейтральное государство. Никто из представителей ее политического истеблишмента никогда не говорил о возможности евроатлантической интеграции страны. Молдове не предлагали присоединиться к НАТО. Зачем Лавров лжет? —пишет украинский публицист Виталий Портников для «Радио Свобода».

А потому, что именно это обвинение о «затягивании Молдовы в НАТО» может пригодиться Москве, если в будущем возникнет идея о дестабилизации или даже оккупации Молдовы. И не стоит утверждать, что автор этого текста — политический фантаст. Еще недавно, дней 66 назад, мало кто верил в то, что Россия попытается оккупировать Украину. А размеры Украины и Молдовы и возможности вооруженных сил двух стран несравнимы.

В начале этой недели заместитель командующего войсками Центрального военного округа России генерал Рустам Миннекаев заявил, что целью «второго этапа» войны России против Украины является оккупация Донбасса и «коридор» по южным областям Украины в молдавское Приднестровье, «где также притесняют русскоязычных».

Почти сразу после этого на территории Приднестровья — самопровозглашенной «республики», территория которой еще с 90-х годов прошлого века находится под фактическим контролем России — началась странная дестабилизация: взрывы, обстрелы здания местного Министерства государственной безопасности и телецентра. Ответственность за происходящее никто не взял. Президент Молдовы Майя Санду после заседания Совбеза страны объяснила события клановой войной в самом Приднестровье.

Руководитель Приднестровья Вадим Красносельский обвинил в причастности к дестабилизации Украину.

Из Приднестровья длинная очередь автомобилей потянулась на административную границу с основной частью территории Молдовы. После спешно проведенных переговоров с представительной делегацией из Кишинева Красносельский назвал призывы к бегству из региона провокацией и отметил, что никаких референдумов в Приднестровье проводить не планируется.

Выглядит репетицией

Можно было полагать, что ситуация успокаивается. Но на сцене появился Лавров.

И то, что происходило, теперь выглядит репетицией на случай, если российским войскам — а, как мы теперь знаем, такая цель есть — удастся выйти в Приднестровье и появиться на административных границах региона с основной частью Молдовы. Вот тогда мы и узнаем, что Кремль готов противостоять «затягиванию» Республики Молдова в НАТО. То, что такие опасения вымысел, не изменит агрессивных планов России. Разве не такой же выдумкой Владимира Путина были все его обвинения в адрес Украины?

Поэтому от того, удастся ли сдержать российское наступление, зависит судьба не только украинского народа и Украинского государства. Судьба Молдовы и ее граждан также напрямую зависит от того, как будут развиваться события на украинско-российском фронте.

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