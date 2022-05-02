В Китае заинтересовались белорусским плодово-ягодным вином 25 2.05.2022, 11:36

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Пробный контейнер с «чернилами» уже продегустировали.

В Китае заинтересовались белорусским плодово-ягодным вином. Об этом заявил руководитель "Белкоопсоюза" Олег Мацкевич. По его словам, в условиях санкций предприятие стало больше работать с Россией и КНР, сообщает БелТА. Китайский рынок Мацкевич считает "очень перспективным", но на него "трудно войти".

"Казалось бы, Китай и белорусское фруктово-ягодное вино — кто бы мог подумать? — говорит руководитель "Белкоопсоюза". — Но мы первый пробный контейнер [с "чернилами"] для них сделали. Они его продегустировали, сделали своеобразную бутылку, наклейку, пробку".

Олег Мацкевич не уточнил, как отправили контейнер: по железной дороге, погрузили ли на корабль в российском порту.

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