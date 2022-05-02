Каких лекарств не хватает в белорусских аптеках и насколько подорожали импортные препараты 3 2.05.2022, 13:19

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Ситуация в аптеках тревожная.

Импортные лекарства подорожали на 20 %, а некоторые уже трудно найти: «Эутирокс», «L-тироксин», «Серетид», полоски от глюкометра. Были перебои даже с валерьянкой. При этом наблюдается большой спрос на антидепрессанты. А вот с настойкой боярышника в белорусских аптеках все в порядке. «Белсат» поговорил с аптекарем и провизором из Беларуси.

Почему нет «Эутирокса» и «L-тироксина»

Работницы белорусских аптек подтверждают дефицит препаратов для щитовидной железы «Эутирокс» и «L-тироксин» немецкого производства. Говорят, что импорт этих лекарств в Беларусь пока не возобновился. Правда, причины задержки объясняют по-разному.

Аптекарь одного из областных центров Людмила (имя изменено) рассказала, что причину отсутствия «Эутирокса» начальство объяснило сотрудникам тем, что на предприятии немецкой фирмы «Merck KGaA» меняют производственную линию и, мол, это никак не связано с санкциями в отношении Беларуси.

«Сказали, что был на какое-то время остановлен технологический процесс, поэтому возникли определенные проблемы с поставками. Правда ли это, не знаю. Но «Эутирокс» – жизненно необходимый препарат, и не все могут заменить его аналогами», – подчеркнула Людмила.

Провизор одной из государственных аптечных сетей Анна (имя изменено) считает, что дело все же в санкциях, в частности, в тех, которые затронули логистику импорта.

«Никаких отрицательных писем от поставщиков мы не получали. Проблема – с логистикой. Как там у них это происходит, не знаю, но то, что фуры стоят на границе, – это уже не новость. О замене производственной линии первый раз слышу, медицинские представители нам такой информации не давали.

Ну ладно, «Эутирокс», а что тогда с «L-тироксином» стало вдруг, входящим, по-моему, в перечень основных лекарственных средств? Тоже линия? Но ведь это разные производители (производитель «L-тироксина» – «Berlin-Chemie AG». – Прим.)», – говорит Анна.

«Идет машина, идет машина»

По словам Анны, им пообещали, что импорт будет налажен. Но обещания звучат уже несколько недель подряд.

«Идет машина, идет машина», – говорят. А где она идет, эта машина, и как быстро она доедет, никто не знает. Все в подвешенном состоянии, и никто толком ничего сказать не может», – рассказывает она.

Женщина объясняет, что те же «Эутирокс» и «L-тироксин» Минздрав во время пандемии внес в список безрецептурных препаратов. Но сейчас, скорее всего, чтобы их приобрести, понадобится рецепт. «Правда, постановления Министерства я еще не видела», – добавляет Анна. Связывает она это с ажиотажем на это лекарство, поднятым месяц назад российскими покупателями, которые брали препараты по 10-15 пакетов сразу.

Анна также обращает внимание на проблемы с некоторыми средствами против астмы. Например, с «Серотидом» в определенном дозировании.

«Сказать, что совсем нет, не скажу, но поступают с перебоями. Люди могут на себе почувствовать дефицит, вроде «Я пришел за ингалятором, на завтра-послезавтра нечего употреблять, в наличии в городе нет». Бывает такое. В крупных городах еще более-менее, но если брать районы, то ситуация совсем печальная», – рассказывает провизор.

Не хватает ли валерьянки?

Что касается врачебной аппаратуры, ее пока не хватает. Как замечают аптекари, даже если случится дефицит, например, на тонометры, то он почувствуется не сразу – покупают их не каждый день. Но перебои с полосками для глюкометров уже случаются. В частности, с полосками «Bionime» швейцарского производства. Не было какое-то время и российских полосок «Сателлит».

«Но я говорю только о своей аптеке. О ситуации во всей стране не скажу. О ней, может, один Пиневич знает, но ведь тоже, наверное, не скажет», – замечает наша собеседница Людмила.

Она утверждает, что особых проблем и перебоев с белорусскими препаратами пока не было. Если вдруг не хватало йода, фурацилина или валерьянки – проблема достаточно оперативно решалась. Но уверенности, что и завтра все будет хорошо, нет. Ведь белорусские производители зависят от поступления сырья из-за рубежа.

По словам аптекаря, прекратило продажу в Беларусь «в связи с обстоятельствами» крупное украинское фармакологическое предприятие «Фармак», в склад которого в марте попала российская бомба. Прекратил продажу в Беларусь и Киевский витаминный завод. Украинское предприятие «Стома» пока не отказывалось от продажи аэрозолей и Ингалипта «Каметон», но фасуются они в Беларуси.

«Как люди реагируют на нехватку определенных лекарств? Нет, жалоб не пишут, но некоторые звонят начальству, спрашивают, когда и что будет. Но если препарата нет и взять неоткуда – что ты им ответишь? Люди реагируют по-разному. Для некоторых «Ну нет и нет, когда-то же будет». А кто-то говорит: «Я же помру без него!» Умереть из-за отсутствия, скажем, «L-тироксина», может, и не грозит, но самочувствие будет хуже. И система организма, конечно, пострадает», – говорит Анна.

Импортные средства подорожали на 15-20 %

Анна утверждает, что линейка иностранных препаратов если и сократилась, то не намного.

«Некоторые препараты были закуплены еще 4 месяца назад, и их сейчас допродают. А будет ли следующий привоз – под вопросом», – говорит женщина.

Анна рассказывает, что импортные лекарства уже подорожали в среднем на 15-20 %. Людмила же считает, что в ближайшие дни может случиться новый скачок цен на лекарственные препараты. Рано или поздно начнут дорожать и лекарства белорусского производства.

«Но импортные принимают первый удар. Некоторые препараты от давления, которые стоили 25 рублей, пришли уже за 32 рубля. Такие разбежки могут быть. Я полагаю, это уже бьет по кошельку. Другое дело, белорусские препараты. Цены на них пока что стоят на месте. Но подъем, думаю, почувствуем чуть позже. Ведь сырье покупается за валюту», – говорит Анна.

В качестве примера она приводит цену на «Милдронат» в ампулах (производство Латвии): стоил недавно Br 29-32, а сейчас стоит от Br 37. Антигипертензионные препараты «Ко-Пренесса» и «Ко-Амлесса» подорожали в зависимости от дозировки на Br 7-8. «Тиотриозолин» стоил Br 38 – теперь Br 48. «И будет ли завтра – вопрос, так как это разработка украинского «Галичформа», – поясняет Анна.

Немецкие витамины «Супрадин», которые можно было купить за Br 22, стоит уже Br 29.

Большой спрос на антидепрессанты

Анна говорит, что чувствует разницу между тем, как работалось до войны в Украине (до санкций) и после ее начала. Но вопрос не только в трудностях, связанных с отсутствием в аптеках определенных средств, или в ценах на них. Вопрос в атмосфере напряженности, разлитой в воздухе.

«Эта напряженность повисла в воздухе еще в 2020 году. А когда началась война, я почувствовала, что люди еще больше поделились между собой. И это висит в воздухе. Стало очень много тревожности и бессонницы – именно психических расстройств. Мы же это видим из врачебных назначений. Знакомый психотерапевт в поликлинике так и сказал: «Запасайтесь препаратами этими психиатрическими, у меня вал людей»», – рассказывает Анна.

Вдобавок – постковидная ситуация. Многие люди потеряли родственников, многие переболели и знают, что такое «постковид», «когда ни голова не соображает, ни ноги не идут». Но, по словам провизора, недостатка антидепрессантов в белорусских аптеках пока не наблюдается.

«Настойки боярышника – тоже?» – спрашивают журналисты.

«Вот чего-чего, а этого хватает. Если сырье для таблеток валерьянки, бывало, забраковывали, то с боярышником проблем нет. Пьют его, как и пили. Спирт на наших складах всегда в наличии. Любители боярышника называют настойку «аптечным коньяком», и для них это лучший антидепрессант», – шутит Анна на прощание.

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