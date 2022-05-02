Что входит в список дополнительных ЖКУ и на каком основании их могут оказывать
- 2.05.2022, 12:01
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Включение в этот перечень других услуг противоречит законодательству.
В Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально» рассказали, что входит в список дополнительных ЖКУ и на каком основании их могут оказывать.
Что такое дополнительные ЖКУ
Список дополнительных ЖКУ определен в постановлении Совмина РБ от 27.01.2009 № 99 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».
Вот что в него входит:
— установка и (или) техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома;
— установка и (или) техническое обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территорией;
— организация работы и содержание вахтеров (консьержей) в многоквартирном жилом доме;
— аренда и (или) замена напольных грязезащитных ковровых покрытий;
— обустройство придомовых территорий элементами озеленения, благоустройства и их дальнейшее содержание.
Включение в этот перечень других услуг противоречит законодательству.
Как начать пользоваться дополнительными ЖКУ
Дополнительные ЖКУ оказываются потребителям сверх основных ЖКУ. Решение о пользовании ими принимается на общем собрании жильцов дома, где участники оговаривают:
— порядок пользования дополнительными ЖКУ;
— распределение расходов по их предоставлению.
При этом любой жилец дома имеет право отказаться от получения дополнительных ЖКУ, поскольку принуждение к заключению договора на их оказание и последующей оплате не допускается.
Как оплачивать дополнительные ЖКУ
Все дополнительные ЖКУ оказываются потребителям только на основании заключенного договора, после чего включаются в извещение о размере платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением.