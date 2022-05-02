ВСУ разбили штурмовой отряд «вагнеровцев» 8 2.05.2022, 11:55

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Пленные рассказали много интересного.

За 10 дней боев у них около 150 убитых и раненых из 400 человек, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Штурмовой отряд "Барс-7" из состава частной военной компании Вагнер атаковал украинские позиции на Луганщине, но был разбит украинскими военными.

Большая группа наемников прорвалась в первую траншею нашего опорника, однако украинские воины не дрогнули, приняли ближний бой, и полностью разгромили противника.

"Российские войска понесли тяжелые потери, много убитых, а 7 наемников отряда Барс-7 взяты плен воинами одной из наших механизированных бригад. Наемники сообщили, что их наняли через военкоматы России на зарплату в 205 тысяч рублей", - рассказал журналист.

По словам Бутусова, в плен захвачены офицер - майор Виктор Коржавин из Челябинской области, радист Сергей Богданов из Краснодарского края, город Тимошевск, солдаты Владимир Насыров из Уфы, Суднев Валерий из Ижевска, младший сержант Юшков Дмитрий, житель Луганска Коваленко Дмитрий, а также еще один гражданин России из Томска.

"Все они, захваченные с боем с оружием в руках, рассказали, что отряд Барс-7 вышел на фронт 20 апреля. За 10 дней боев, сказали, около 150 убитых и раненых из 400 человек. Взрослые люди, которые, по их словам, приехали восстанавливать Донбасс, охранять тыл, водить машины и говорить по радио, лечить раненых. Ну прямо ни одного боевичка среди них, но зачем-то взяли автоматы и пошли занять "пустую высоту". Вот такие странные деятели", - поделился журналист.

Также он отметил, что в Барс-7 было много отказников по словам россиян, но сами они в отказники не пошли.

"Врут, понятное дело, приехали убивать, и были готовы получать за это деньги, да вот только встретили на объекте атаки военных профессионалов, которые быстро приняли правильные решения. В общем, очевидна нехватка людских ресурсов в РФ. Фактически Россия начала частичную мобилизацию", - подытожил Бутусов.

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