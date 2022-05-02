Путин отправляет свою армию на убой 8 Альфред Кох

2.05.2022, 12:03

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Альфред Кох

Шестьдесят седьмой день войны все-таки принес хоть какие-то позитивные новости из Мариуполя.

Там, наконец, началась эвакуация мирных жителей. Пишут, что она продолжится и сегодня.

А в остальном все было как обычно: россияне атаковали, украинцы защищались. Российские атаки никакого существенного результата не достигли, кроме того, что россияне потеряли опять много своих солдат. Причем значительно больше, чем украинцы. Таковы законы войны: атакующий теряет больше.

Тем временем Нэнси Пелосси побывала в Киеве и провела переговоры с Зеленским. Я так понимаю, что ее визит "случайно" совпал с моментом, когда вся первая партия американских 155 мм гаубиц (100 шт.) прибыла в Украину.

На эти гаубицы украинцы возлагают большие надежды, поскольку их дальнобойность и точность сильно превосходит дальнобойность и точность российских (на самом деле - еще советских) 152 мм гаубиц и значит даст ВСУ решающее преимущество на поле боя.

Я в этом полный профан, но я помню как еще лесковский Левша перед смертью просил передать государю, чтобы русские солдаты не чистили ружья толченым кирпичом.

"....Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской компании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены..."

Ну, соответственно, у англичан ружья били дальше и толку от русских ружей из-за этого было мало. Быстро смекнувшие что к чему англичане ходить в рукопашную не любили, а предпочитали расстреливать противника с безопасного расстояния.

Засим, Крымскую кампанию Россия, как известно, проиграла. А все из-за меньшей дальнобойности российских ружей... Аналогичный исход ждет, видимо, и эту путинскую "спецоперацию". Во всяком случае именно на это и делается сейчас ставка. Поэтому и насыщает Запад Украину дальнобойной артиллерией.

Таким образом, пока Путин тратит бабки на всякую дурь типа гиперзвуковых ракет и ракет с вечным (атомным) двигателем, его армию расстреляют из обычных пушек. Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно...

Какой из этого можно сделать вывод? А такой, что если Путин хочет найти вредителя в своем окружении, пусть сразу ставит к стенке того, что ему и предложил такую замысловатую конфигурацию модернизации и перевооружения российской армии.

Резоны этого "модернизатора" понятны: на перевооружении армии новыми гаубицами много не украдешь. Во-первых, потому что они значительно меньше стоят, а во-вторых их качество может проверить любой лейтенант-артиллерист: стрельнул - и сразу понятно как кучно и далеко стреляет пушка.

А с этими ракетами все мудрено: стреляешь с корабля в Северном море (поди проверь) а попадаешь в цель на Камчатке (поди докажи, что не попал). Да еще все это на "новых физических принципах", никто не может точно сказать когда все будет окончательно готово и во сколько это роскошество обойдется...

И, следовательно, диагноз надвигающегося поражения все тот же, что и в "Левше": разворовали всю российскую армию до нитки. Кто-то удивился? Я - нет. Надеюсь, что и вы, мои дорогие читатели, тоже уже ничему не удивляетесь.

Но справедливости ради нужно сказать, что есть, по видимому, один человек, который все еще удивляется. Это - сам Путин. Он, наверное, сейчас ходит по какому-нибудь своему дворцу с шестами, аквадискотеками, мини-казино и одалисками и недоумевает: как же так, столько денег в этих генералов вбухали, а воевать - нечем!

И вот это его удивление больше всего меня и удивляет. Он же сам разрешал красть всем своим подручным. Он сам своими руками создал эту систему. Она работала как часики, все было отработано, бабки текли рекой куда надо. А теперь он застыл в позе удивления. Как такое возможно?

- Шойгу!

- Да Владимир Владимирович!

- А почему в войсках нет "Арматы"? Мы же всю программу профинансировали вовремя и полностью!

- Да вы что, Владимир Владимирович! Вы просто запамятовали! Я же вам докладывал: мы решили эту программу закрыть, а деньги украсть!

- Да я тебя расстреляю, сволочь!

- Никак нет, Владимир Владимирович! Никак нельзя такое говорить! Все с вами было согласовано и вы даже обозначили свою долю в 30% отката. Каковая доля и была в полном объеме перечислена товарищу Ролдугину. Вот, пожалуйста, и платежечка имеется. Соблаговолите полюбопытствовать! Без вашей личной команды Ролдугин бы денег не принял. Сколько их, обиженых ходит с деньгами, которые он им вернул. А потому, что порядок надо знать: команда от Михаила Ивановича должна пройти. Нешто мы не знаем правил? Нешто мы дикари какие?

- Ну ладно. С "Арматой" понятно. Что-то я такое припоминаю... Ну а с военной радиосвязью что? Тут то мы вообще два конца заплатили! Что там Рейман учудил?

- Все в порядке, Владимир Владимирович! Ни малейших сомнений в соблюдении всех правил и тут быть не может! Вот свифтовка: Юре Ковальчуку ушла доля в 25%. Все четко. С вашего разрешения.

- Ковальчук!

- Я!

- Брал деньги?

- Брал, Ваше превосходительство! И тут же потратил на бриллианты Кабаевой и на строительство дворца в Геленджике. У меня все сметы есть и чеки. Показать?

- У, морда противная.... Не надо. Верю... А гаубицы? Где новые гаубицы?

- 40% перечислено по вашему указанию в закрытый фонд Сечина.

- Сечин!

- Я тута!

- Куда дел?

- Тайно перечислил Мадуре, чтобы под американцев не лег!

...

И вот этот титан мысли теперь недоумевает: как же так оказалось, что при всех огромных затратах его армия без штанов воюет? Как тут не вспомнить профессора Преображенского с его сакраментальным "разруха не в клозетах, а в головах"?

Хочется сказать: дорогой вы наш человек, милейший Владимир Владимирович! Все вы правильно делали. И мы вас прекрасно понимаем. И Кабаевой хочется бриллиантов, и дворец в Геленджике - дело хорошее, и Мадуро - друг не разлей вода... И яхты с самолетами, и одалиски, и частные армии в Африке - все это очень важные вещи без которых никакой царь обходится не мог.

Одно только непонятно: если все спизж*но, то чего вы удивляетесь? И ведь знаете же, что все спизж*но. И что сами согласие на это давали. А все равно удивляетесь! Я понимаю, что вы троечник голимый. Но закон сохранения материи вы же все равно должны знать! Из ничего - ничего не бывает. Если из бассейна все выливается, но ничего в него не вливается, то бассейн быстро становится пустой.

И вообще, что я хочу сказать: всем хороша выстроенная вами за двадцать лет система. Кроме одного: зачем воевать полез, а? Ну право дело! Ну какого черта ты воевать полез, умник?

Ну сам посуди! Давай еще раз: выделил деньги на танк. Деньги украл. И теперь в недоумении: где танк? Где-где! В Караганде! Вернее, в Геленджике. Таким образом, все понятно, кроме твоего недоумения.

Путин отправляет свою армию на убой. Кроме этого он убивает много украинцев. Он совершенно обезумевший параноик, который представляет собой угрозу человечеству в силу того, что он не в состоянии уже проследить даже самых банальных причинно-следственных связей. А это значит, качество принимаемым им решений - соответствующее.

Что из этого следует? А то, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, "Фейсбук"

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