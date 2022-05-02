«Неизвестно, что дороже: добиться талона, отсидеть очередь или сразу заплатить» 5 2.05.2022, 12:11

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Готовы ли белорусы оплачивать медуслуги по выходным?

В Беларуси решили провести эксперимент: сделать платной медицинскую помощь по выходным. В нем принимает участие Борисовская районная центральная больница. Ex-press.by спросил у читателей, за какие услуги они готовы платить и готовы ли платить вообще? Как выяснилось, вопросов к этому эксперименту гораздо больше, чем ответов.

Варвара:

— С учётом отсутствия врачей в регионах, тем более с нужной квалификацией, многие будут ездить в те больницы, где можно будет сделать ту или иную манипуляцию или получить консультацию в выходной платно. Мне, например, ринопластика нужна, поэтому буду платить, но, думаю, в государственной больнице это должно быть дешевле.

Евгений Игоревич:

— Очень будут востребованы платные госуслуги. Потому что цены все равно будут ниже, чем в частных. А я бесплатно к врачам не хожу, экономлю время — эти очереди сводят с ума. А врачи-то одни и те же…

Tатьяна:

— Мне необходимо попасть к хорошему опытному эндокринологу, но в Жодино такого нет. Конечно, альтернативы не остается — буду искать врача в других больницах и платить за консультацию.

Федор:

— Вряд ли я выберу посещение платно бесплатного врача — налоги же плачу! А вообще, если хорошо подумать, неизвестно, что дороже: в поликлинике района добиться талона, отсидеть очередь, чтобы попасть к врачу или сразу за консультацию заплатить. Надо это посчитать. Просто странно платить за то, что привык воспринимать как бесплатное.

Ольга, врач:

— Встает вопрос: кто будет это делать? Еще до этого эксперимента знакомая доктор платно, по государственным расценкам, делала кое-какие манипуляции в вечернее время, а потом отказалась, потому что за три часа адского труда на всю врачебную бригаду выделялось 20% от суммы, которую платит пациент.

К слову, в частном центре хирургу могут платить от 20 до 50 % от суммы, которую оплачивает пациент. И знакомая доктор послала всех мысленно вслед за русским кораблем и стала оперировать только в частном центре. Смысл в том, что частные медцентры могут купить те расходники, которые действительно нужны, а государственное учреждение не может себе этого позволить.

Возникает вопрос, кто из врачей согласится работать за небольшую плату? Только под давлением, наверное. И вообще, я думаю, что проект будет только на бумаге.

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