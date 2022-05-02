Журналисты разыскали подростка, который не заметил Анджелину Джоли во львовской кофейне 10 2.05.2022, 12:29

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Чем он был занят?

Юлик, 14-летний подросток из Львова, ставший известным благодаря мемам о нем и Анджелине Джоли в одном из львовских кафе, рассказал журналистам nv.ua, почему не заметил голливудскую звезду у себя за спиной.

В тот день он ехал забирать колесо для своего велосипеда, но маршрутки долго не было, потому он решил подождать в кафе. Юлиан рассказал, что знал Анджелину Джоли, но в тот момент не узнал ее: «Я сел за столик и краем уха слышу, что кто-то по-английски разговаривает, просят подписи у нее… Подумал, какая-то американская знаменитость из Instagram. И как-то не заметил. Ну, видел ее, но не понял кто это, не узнал ее… В реальности она очень красивая, потому что в фильмах, знаете, иногда загремят, что родная мама не узнает».

коли за твоєю спиною Анджеліна Джолі, але тобі пофіг, бо ти дивишся як знищують ювілейний 1000й російський танк pic.twitter.com/5JFUc1SwEc — василь байдак (@by_by_duck) April 30, 2022

Парень рассказал, что внимательно рассматривал в телефоне, в то время как за его спиной известная актриса раздавала автографы: «Я слушал музыку в тот момент, просматривал посты в Instagram… Я уже приехал домой, мне мама показывает видео, что ей соседка скинула, что я популярен. Потому что пока я еще домой доехал, я еще полчаса ехал, все уже получилось так, что я почти во всех пабликах был».

Внезапная популярность не расстроила Юлиана – наоборот, парень рад, что при помощи его фото люди делают веселые мемы и поднимают себе настроение: «Это как сон наяву. Вроде все реально, но впечатление, что ты сейчас просто проснешься и этого всего не будет. Тот момент, когда никаких планов не строил, а популярность нашла тебя… Не на что обижаться. Люди делятся позитивом, людям весело, не на что злиться».

Также юноша добавил, что благодарен Анджелине Джоли за поддержку Украины и всем, кто не остался в стороне во время войны в Украине: «Очень хорошо, что люди нас не бросают в такой трудный момент, помогают нам… Знаете, это вот человек помогает человеку, а потом он благодарит вдвое больше. И я думаю, что всем, кто нам помогал, нужно очень сильно отблагодарить… Надо верить в то, что мы победим, верить в будущее, в то, что все будет хорошо».

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