Как Путин выбирает генералов, или Почему «поджаривание» Герасимова в Украине ничего бы не изменило 7 Петр Олещук, «Главред»

2.05.2022, 12:35

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Петр Олещук

Фото: svoboda.org

В армии РФ воспитана масса высококвалифицированных расхитителей унитазов.

Герасимова легко заменить, потому что есть большой зоопарк "русская армия", где воспитана масса высококвалифицированных расхитителей унитазов.

Как-то вообще не беспокоит судьба военного преступника Герасимова.

У бункерного деда очень много генералов, и все они – одинаково тупые и кровожадные.

Главное преимущество дегенеративного принципа комплектования армии – все дегенераты являются легкозаменяемыми.

Да и возможно ли что-то другое, когда работает сито отрицательного отбора диктатуры, где главная задача генерала – гнать пушечное мясо на убой. Но главное – не представлять никакой, даже теоретической угрозы режиму.

Глядя на рожу Герасимова, который напоминает не столько представителя homo sapiens, сколько какого-то гейдельбергского ископаемого гоминида, понимаешь, что он – точно ни один военный переворот устроить не может. Чем и ценен.

Но он – не незаменим, потому что рядом есть большой зоопарк под названием "российская армия", где уже воспитано не одно поколение высококвалифицированных расхитителей унитазов. Там без проблем найдут генетического двойника Герасимова.

Конечно, если бы эту тварь поджарили, было бы даже как-то приятно, но стратегически это ни на что не повлияло бы.

Чисто теоретически, конечно, мог бы быть риск, что вместо Герасимова назначили бы кого-то менее дегенеративного. Но статистически это просто невозможно.

Петр Олещук, "Главред"

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