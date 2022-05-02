Археологи обнаружили одно из самых ранних гончарных изделий в мире 2.05.2022, 12:40

Артефакты нашли в Японии.

Позднеплейстоценовые жители острова Танэгасима занимались гончарным делом около 14 000 лет назад. В период Дзёмон люди добывали пищу в основном собирательством, рыбной ловлей и охотой. Нет никаких признаков того, что они начинают селиться и выращивать пищу. Раньше считалось, что у кочующих охотников-собирателей не было гончарного дела, однако теперь известно, что гончарное дело предшествовало сельскому хозяйству в Восточной Азии. Об этом пишет Arkeo News (перевод — lenta.ua).

Исследователи изучили образцы, относящиеся к зарождающемуся Дзёмону, из стоянки Санкауяма I на острове Танегасима на юге Японии. Они связаны с зарождающейся культурой Дзёмон, существовавшей от 14 000 до 13 500 лет и до 12 800 лет назад. Заключительная фаза культуры Дзёмон пришлась на 300 г. до н.э.

Сосуды, обнаруженные и раскопанные Археологическим центром префектуры Кагосима и теперь рассмотренные ведущим автором Фуми Иидзукой из Калифорнийского университета вместе с Джеффри Фергюсоном из Университета Миссури и Масами Идзухо из Токийского столичного университета, по-видимому, являются одними из самых ранних гончарных изделий в мире.

Согласно геохронологии, основанной на радиоуглероде, технология изготовления керамических сосудов впервые появилась в Восточной и Северо-Восточной Азии в позднем плейстоцене.

По ее мнению, датировка керамики, найденной на юге Китая, 20 000 или 18 000 лет назад, или предметов в Забайкалье в Сибири, казалось бы, 16 700 лет назад, остается недоказанной, объясняет Иидзука.

Большая часть ранней керамики, найденной на Танэгасиме, была местного производства. Но от 10 до 14 процентов из них прибыли с других островов, что, по словам команды, вероятно, отражает доисторические культуры и торговые отношения. Сама керамика была обменяна, или местные товары могли быть включены в керамику и обменены, уточняет Иидзука, добавляя: декоративные стили керамики такие же, как на южном Кюсю.

Команда использовала Сакурадзима, очень активный вулкан на юге Кюсю, в качестве времени для геохронологии керамики Танэгасима.

Основываясь на вулканическом мусоре, который надежно датируется 12 800 лет назад, который лежит над керамикой, команда приходит к выводу, что керамике на открытом месте Санкакуяма I на Танэгасиме от 14 000 до 13 000 лет.

На этом острове было обнаружено одиннадцать стоянок зарождающегося Дзёмона. Одним из них является Санкакуяма, который был заселен с момента зарождения Дзёмона примерно до 1700 лет назад. В целом Танегасима был заселен около 35 000 лет, говорит Иидзука.

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