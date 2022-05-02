Юрий Бутусов рассказал подробности уничтожения катеров РФ возле Змеиного 9 2.05.2022, 12:49

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Юрий Бутусов

Украина системно уничтожает российский флот.

Уничтожение двух российских сторожевых катеров типа «Раптор» возле украинского острова Змеиный стало возможно благодаря подавлению противовоздушной обороны РФ в этом районе.

Об этом рассказал у себя в «Фейсбуке» журналист Юрий Бутусов.

По его словам, сначала ВСУ потопили ракетный крейсер «Москва», который обеспечивал дальнюю ПВО своими мощными радарами и комплексом С-300, а затем уничтожили ЗРК Стрела-10 на самом острове, благодаря чему «Байрактары» беспрепятственно нанесли удары по российским катерам.

«Причем видно, что россияне не ожидали атаки, их радары уже не контролируют воздух над островом, после Москвы новые корабли в этот район Черноморский флот РФ посылать боится. Первый катер был уничтожен на стоянке, он даже не получил оповещения о воздушной атаке. Второй Раптор дал ход и попытался уйти, но Байрактар уверено поражает цели в движении», — отметил Бутусов.

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