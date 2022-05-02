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Юрий Бутусов рассказал подробности уничтожения катеров РФ возле Змеиного

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  • 2.05.2022, 12:49
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Юрий Бутусов рассказал подробности уничтожения катеров РФ возле Змеиного
Юрий Бутусов

Украина системно уничтожает российский флот.

Уничтожение двух российских сторожевых катеров типа «Раптор» возле украинского острова Змеиный стало возможно благодаря подавлению противовоздушной обороны РФ в этом районе.

Об этом рассказал у себя в «Фейсбуке» журналист Юрий Бутусов.

По его словам, сначала ВСУ потопили ракетный крейсер «Москва», который обеспечивал дальнюю ПВО своими мощными радарами и комплексом С-300, а затем уничтожили ЗРК Стрела-10 на самом острове, благодаря чему «Байрактары» беспрепятственно нанесли удары по российским катерам.

«Причем видно, что россияне не ожидали атаки, их радары уже не контролируют воздух над островом, после Москвы новые корабли в этот район Черноморский флот РФ посылать боится. Первый катер был уничтожен на стоянке, он даже не получил оповещения о воздушной атаке. Второй Раптор дал ход и попытался уйти, но Байрактар уверено поражает цели в движении», — отметил Бутусов.

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