Российские оккупанты повторно ударили по мосту через Днестровский лиман 1 2.05.2022, 13:11

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В социальных сетях люди пишут, что якобы видят дым и есть «прилет».

В Одесской области враг снова нанес ракетный удар по мосту через Днестровский лиман.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Осуществлен ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Информация уточняется", - заявил Братчук.

В ОК "Юг" также подтвердили удар по мосту.

"По Одесской области нанесен ракетный удар 3 ракетами. Враг продолжает уничтожать неработающий мост через Днестровский лиман. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - отметили в сообщении.

Как передает корреспондент unian.net, только что в Одессе и пригороде были слышны взрывы.

В социальных сетях люди пишут, что якобы видят дым и есть "прилет".

При этом воздушная тревога не объявлялась.

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