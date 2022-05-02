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Финляндия расторгла контракт с Росатомом на строительство АЭС

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  • 2.05.2022, 13:15
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Финляндия расторгла контракт с Росатомом на строительство АЭС

Проекты с участием российской компании стали невозможны из-за военной агрессии РФ против Украины.

Финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с подразделением Росатома – RAOS Project – на строительство АЭС Ханхикиви-1 из-за систематических сбоев с поставкой оборудования, обострившихся после начала войны в Украине. Об этом говорится в заявлении компании, пишет liga.net

"Сотрудничество с RAOS прекращается с немедленным вступлением в силу, а также прекращаются работы по проектированию и лицензированию, работы на площадке Ханхикиви-1 с участием RAOS" – сообщают в Fennovoima. 

Компания сконцентрирует усилия на консервации объекта. 

"Мы полностью осознаем негативные последствия и делаем все возможное, чтобы их смягчить", — заявил председатель правления  компании Эса Хярмяля

В середине марта министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля заявил, что выдача лицензии проекту АЭС Ханхикиви с участием Росатома "совершенно невозможна" из-за военной агрессии РФ против Украины. 

Министр добавил, что решение о продлении проекта АЭС Ханхикиви или смене поставщика принимаются собственниками, но государство вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдачи лицензии.  

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