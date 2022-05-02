«Белмедпрепараты» переходят на четырехдневку в полном составе 2 2.05.2022, 13:19

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Исключение — генеральный директор.

Как стало известно «Нашай Ніве», «Белфармпром» приказал «Белмедпрепаратам» переходить на четырехдневную рабочую неделю с 14 июня как минимум до конца июля. Дополнительным выходным становится пятница, оплата работы — «пропорциональна фактически отработанному времени».

Распоряжение, копия которого есть в редакции, касается почти всех отделов предприятия: закупок, продаж и маркетинга, бухгалтерии, кадров, фармаконадзора, санитарно-промышленной лаборатории, ведущих инженеров и так далее.

Исключение — генеральный директор.

Причины решения в распоряжении объясняются размытой формулировкой: «в целях оптимизации расходов».

Выход на работу в пятницу теперь становится целой историей: для этого нужно оформить записку руководителя структурного подразделения и согласовать с заместителем генерального директора с обоснованием выхода, а также указать, на какой день переносится выходной в зачет отработанной пятницы.

Ранее сообщалось, что «Белмедпрепараты» столкнулись с трудностями в производстве медикаментов: по причине санкций отгрузка некоторых препаратов не планируется в последующие месяцы или вообще в 2022 году.

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