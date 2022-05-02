Как сохранять свежесть продуктов без холодильника 1 2.05.2022, 13:52

Рекомендации эксперта.

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, что делать с содержанием холодильника, когда он сломается или выключат свет.

Овощи и фрукты. В основном овощи и фрукты можно хранить и без холодильника. Важно найти не только прохладное, но и темное место. Морковь и свекла хорошо хранятся, если их сложить в ящики с песком. Для хранения картофеля важно, чтобы на него не попадали солнечные лучи или свет. Если это произойдет, овощ станет выделять зеленый пигмент – хлорофилл. Такой картофель нежелательно употреблять в пищу. Если видите первые признаки того, что фрукты и овощи начали портиться, то некоторым можно продлить срок годности. Из фруктов и ягод сварите варенье или джем, сделайте цукаты, а овощи законсервируйте или заквасьте. Еще можно сварить компот.

Мясо. Если отключили электроэнергию, а на улице минусовая температура, то каждый кусок оберните бумагой, затем полотенцем, сложите плотно в металлическую емкость и выставьте на улицу. Можно использовать термосумки. Также из любого мяса можно сделать тушенку. Такая консервация в правильных условиях приготовления будет иметь срок годности до 3 лет. Еще один лайфхак, чтобы сохранить мясо без холодильника – сложить в кастрюлю или стеклянные банки и хорошо пересыпать солью. Также можно сделать солевой раствор – на 500 мл холодной воды 10 ст. л. соли. Чтобы потом употреблять такое мясо, предварительно его нужно вымочить в воде – избавиться от лишней соли.

Рыба. Фактически из любой рыбы можно сделать рыбные консервы. Удлинить срок годности можно с помощью соли. Очистите рыбу от чешуи, уберите внутренности и жабры, помойте и хорошо высушите бумажным полотенцем. Сложите в металлическую емкость, обильно пересыпая солью. Поставьте в прохладное место. Затем такую рыбу можно вымочить в воде и жарить или сушить. Сушеная рыба имеет долгий срок годности и не требует специальных условий хранения.

Сливочное масло и сыр. Масло дополнительно оберните пергаментной бумагой, сложите в емкость и залейте холодной подсоленной водой. Накройте сверху тарелкой, а на нее поставьте что-нибудь тяжелое. Выставьте емкость на улицу, если минусовая температура, спустите в погреб, подвал или выберите другое прохладное место. Сыр хорошо хранится без холодильника, но обязательно нужно сложить в пакет и хорошо завернуть, чтобы он не подсушивался.

Молоко, творог и сметана. Чтобы продлить срок годности молока, прокипятите его, добавив ½ ч. л. соды на 3 л. Затем перелейте в сухие чистые банки. Творог переложите в стеклянные банки, а затем поместите в холодную воду. То же сделайте с баночками сметаны.

Хлеб. Его можно хранить в холодильнике или даже в морозильнике. Если отключили электроэнергию и начал портиться – сделайте сухари. Порежьте произвольными кусками и разложите на противень, чтобы куски не касались друг друга. Выставьте противень в хорошо проветриваемое помещение. На следующий день у вас будут сухари. Их можно посыпать солью для вкуса.

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