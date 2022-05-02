Украинские воины нашли еще одно уязвимое место российской армии 1 2.05.2022, 13:54

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Еще одна Чернобаевка.

Черное море стало новой Чернобаевкой для армии РФ. Вооруженные силы Украины наносят точные удары по плавсредствам Черноморского флота и уничтожают российские корабли.

Об этом заявил политический эксперт Александр Антонюк в эфире "Апостроф TV".

"Я думаю, что Черное море вообще превратится в полноценную Чернобаевку для Черноморского флота. Учитывая, что потоплен уже катер, "Москва" потоплена, был потоплен в Черном море корвет, и еще в Бердянске был утоплен корабль. Смотрите, довольно неплохие показатели, так что в принципе все впереди", - объяснил Антонюк.

На Западе уже называют потопление "Саратова" позором для России. Впрочем, в этом аспекте нужно видеть еще и военные таланты украинских бойцов, которые смогли реализовать свой замысел.

"Знаете, в чем уникальность? Говорят о "Саратове" и о позоре. А почему не говорить о креативе и интеллекте, о творческом подходе Вооруженных сил Украины? Потому что утопить тот же корвет в Черном море с берега, да еще и "Градами", проведя подготовительную спецоперацию, заманив этот корвет на нужную точку... Я считаю, что это действительно военный талант. Да, это позор для России, но это опять-таки для нас аплодисменты. Я здесь сосредотачиваюсь не так на позоре, сколько на нашем подходе, потому что уже в этой войне мы создали несколько прецедентов ведения военных кампаний, которые станут хрестоматийными позициями в учебниках ведения тактической и стратегической войны", - продолжил эксперт.

По словам Антонюка, на дно уйдет большая часть кораблей Черноморского флота. С уничтожением крейсера "Москва" противовоздушная оборона в акватории Черного моря стала гораздо слабее.

"Большая часть будет затоплена. Есть ли ресурсы или нет - я думаю, об этом мы не будем говорить. Мы будем наслаждаться такими утренними событиями. Что можно будет сжечь "Байрактарами", сожжется "Байрактарами". Возможно, "Нептуны" поймают. Еще есть боевые дельфины, кстати, на вооружении - что у нас, что у Российской Федерации. Поверьте, после того, как крейсер "Москва" пошел кормить рапанов и морских бычков, противовоздушная оборона Черноморского флота стала в разы слабее. Это, соответственно, дает нам основания считать, что в принципе мы можем уже мало-помалу выходить на определенные позиции для утилизации металлолома, который называется Черноморским флотом", - подчеркнул эксперт.

Некоторая часть кораблей перейдет Украине как военные трофеи. Так вышло, к примеру, с русскими танками.

"Какая-то часть плавсредств нам рано или поздно останется как трофеи. Это тоже не надо забывать и не стоит от такого отказываться. Кто мог, например, здесь мог подумать еще до 24 февраля, что количество танков в Вооруженных силах Украины будет больше, чем до начала войны? И это те танки, которые нам пополнили вооруженные силы Российской Федерации, любезно оставив их после нашего горячего приема в качестве трофея. Поэтому я думаю, что какую-то часть плавсредств Черноморского флота тоже будет это ждать, но большая часть, скорее всего, сгорит и утонет. Так случится", - резюмировал Антонюк.

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