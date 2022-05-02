Россия пытается маскировать грандиозные потери на войне в Украине

Россия пытается маскировать грандиозные потери на войне в Украине1
- 2.05.2022, 13:57
- 2,094
«Груз 200» везут небольшими партиями и только в ночное время.
Чтобы маскировать грандиозные потери на войне в Украине, трупы россиян везут небольшими партиями и только в ночное время. Это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам оккупантов приезжает уже "полуразложенный груз 200", который нужно дополнительно идентифицировать.
Об этом говорится в новых перехватах СБУ, которые удалось сделать в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
Ниже – отрывок из телефонного разговора двух захватчиков:
- Ты Макеевича отправлял?
- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.
- Жена переживает, его уже дней 6 везут.
- Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью…
По словам захватчика, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.
Потому украинские защитники продолжают качественно делать свое дело: по официальным данным, ВСУ уничтожили уже более 23 тыс. оккупантов.