Россия пытается маскировать грандиозные потери на войне в Украине 1 2.05.2022, 13:57

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«Груз 200» везут небольшими партиями и только в ночное время.

Чтобы маскировать грандиозные потери на войне в Украине, трупы россиян везут небольшими партиями и только в ночное время. Это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам оккупантов приезжает уже "полуразложенный груз 200", который нужно дополнительно идентифицировать.

Об этом говорится в новых перехватах СБУ, которые удалось сделать в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Ниже – отрывок из телефонного разговора двух захватчиков:

- Ты Макеевича отправлял?

- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.

- Жена переживает, его уже дней 6 везут.

- Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью…

По словам захватчика, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.

Потому украинские защитники продолжают качественно делать свое дело: по официальным данным, ВСУ уничтожили уже более 23 тыс. оккупантов.

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