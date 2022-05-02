Стало известно, у кого в Минске отключат свет на этой неделе 2.05.2022, 14:06

Список адресов.

«Онлайнер» опубликовал список адресов, по которым согласно графику плановых отключений на этой неделе не будет света в рабочее время в Минске. Как правило, с 09:00 или 10:00 до 17:00 (могут включить и раньше).

Чтобы найти свой адрес, нажмите Ctrl + F, если у вас Windows, или Cmd + F, если у вас MacOS, а затем введите название улицы.

4 мая

ул. Ботаническая, 1, 3, 5;

ул. Восточная, 41;

ул. Козлова, 31, 33, 35;

ул. Корш-Саблина, 3, 5;

ул. Краснослободская, 13, 15/2;

ул. Л. Беды, 26;

ул. Ташкентская, 20, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 24/3, 26/1, 26/2;

ул. Уборевича, 4.

5 мая

пер. 1-й Радиаторный, 65—89н, 68—92ч;

ул. 1-я Радиаторная, 78, 80/1, 80/2, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 96/2, 98, 102;

пер. 3-й Радиаторный, 3, 5;

пер. 5-й Орловский, 16;

ул. Краснослободская, 13, 15/2;

ул. Логойский тракт, 15/1, 15/2, 15/3;

ул. Лукьяновича, 2, 2в, 13;

ул. Ташкентская, 20, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 24/3, 26/1, 26/2;

ул. Уборевича, 4.

6 мая

ул. Будславская, 8—62ч;

пер. Будславский, 4, 6;

ул. Глубокская, 1, 5;

ул. Новинковская, 35.

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