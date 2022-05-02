МИД Тайваня: Наша страна может поучиться у Украины самозащите 4 2.05.2022, 14:10

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Джозеф Ву сравнил отношения между Тайванем и Китаем с отношениями Украины и России.

На фоне угрозы от Китая Тайвань может поучиться у Украины, как защищать себя.

Есть, по крайней мере, три направления, в которых Украина подает пример другим государствам, которые хотят защитить себя.

Тайвань может поучиться у Украины самозащите на случай, если Китай совершит нападение на него, заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, передает zn.ua со ссылкой на The Hill.

Китай, заявивший о суверенитете над Тайванем, несмотря на самоуправление острова, молчаливо поддерживает вторжение России в Украину, еще больше разжигая опасения относительно возможного вторжения Китая на Тайвань.

Ву указал на оборонную стратегию украинцев как на потенциальную модель для островного государства, сравнивая отношения между Тайванем и Китаем с отношениями Украины и России.

«Посмотрите на украинцев, они используют небольшие запасы мелкого оружия в противостоянии большому врагу. И я думаю, что это то, чему мы можем поучиться. На самом деле мы к этому готовились, но нам нужно больше инвестировать в этом плане», - говорит Ву.

Второй урок – это мощь гражданской обороны.

«Посмотрите на украинский народ. У большинства мужчин есть решимость защищать страну. Они хотят служить в армии. Они хотят идти в зоны боевых действий, чтобы воевать против России. Такой дух вызывает завидность для тайваньского народа», – подчеркнул министр.

Кроме того, Тайваню нужно, как и Украине, заручиться поддержкой международных партнеров, в том числе США.

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