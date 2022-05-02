«Российская армия пала жертвой собственной пропаганды» 1 2.05.2022, 14:15

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Россия технологически не готова к войне 21 века.

«Хорошая статья Юлии Латыниной в Wall Street Journal – многое объясняет про путинскую Россию, государство заблуждений», – пишет в своем Telegram-канале бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин. Далее он приводит часть статьи Юлии Латыниной в американском издании:

– Немало уже было сказано о том, что в основе безрассудного решения Путина о вторжении в Украину лежит его дезинформированность: его окружение решается говорить ему только то, что он хочет услышать, – продолжая при этом разворовывать бюджет.

Но та же проблема привела к отсталости российской армии – и на техническом, и на человеческом уровне.

В 21 веке, в эпоху спутников, российская армия использует устаревшие советские бумажные карты с городами, в которых уже изменились названия улиц, а многих дорог больше не существует. Почему? Похоже, она пала жертвой собственной пропаганды. До войны Путин был одержим закупками нового вооружения, в особенности средств электронной защиты. Как предполагалось, они должны были использоваться для блокировки GPS, создания помех коммуникации и вывода из строя дронов. Но что-то пошло не так, и подразделение электронной защиты не нейтрализовали турецкие дроны, а создавали блэкаут всех коммуникаций, включая коммуникации российской армии. Оказалось, Россия технологически не готова к войне 21 века.

Современная российская армия функционирует так же, как Красная армия в сталинские годы, когда солдат массово бросали на минные поля. Уже во время Второй мировой войны американские генералы спускались на парашютах на поле боя вместе со своими войсками и разделяли их тяготы, а советские генералы оставались далеко от фронта и посылали волну за волной обречённых призывников против неприступной обороны. То же пренебрежение к человеческой жизни мы видим в военном и гражданском руководстве России сегодня: вспомнить хотя бы, как солдат заставляли рыть радиоактивную землю Чернобыля.

Вместо того, чтобы полагаться на новые технологии, русские обратились к старой тактике: массовому террору, в основе которого – круг насилия, где человеческая жизнь ни в грош не ставится. Российская армия – это армия мародеров, грабителей и убийц – а такая армия не может быть эффективной. Все это – прямое последствие массовой лжи, на всех уровнях функционирования путинского «государства иллюзий».

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