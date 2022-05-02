Лукашенко не сможет удержаться у власти 5 2.05.2022, 14:27

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фото: БЕЛСАТ

А мы должны этому помочь.

Диктаторский режим в Беларуси в любом случае падет. Но нам для этого нужны последовательные и меткие действия. Мы начали эти действия почти два года назад — с огромных очередей, чтобы поставить подпись за своего кандидата. Затем нашими огромными маршами мы поставили лукашистов в тупик. Но никто и представить не мог, что два преступника дойдут до преступлений, пишет Telegram-канал «Баста!»

Отдав страну для расположения путинских войск, Лукашенко в очередной раз предал белорусский народ. Мировое сообщество должно признать диктаторский режим в Беларуси таким же преступным, как и режим путинской России. Европа должна вспомнить, каким образом был совершен отвлекающий маневр с помощью мигрантов, которых силовики использовали на белорусско-польской границе. В современном мире нет места для диктатур, которые не считаются ни с совестью, ни с человеческими жизнями.

Пока не будет выполнена наша задача, мы не останавливаемся. Будь то партизанское развешивание флагов, итальянские забастовки, саботаж, отказ от покупок товаров, которые производят кошельки режима, снятие денег со счетов — любое действие, направленное на разрушение режима, пойдет на пользу каждому. Естественно, в условиях белорусских репрессий важно действовать тихо и точечно. Безопасность прежде всего.

Мы обязаны привести нашу страну к демократии и стабильной, нормальной экономике. Освободить политзаключенных и сделать приемлимые условия в стране, чтобы вернулись те, кто вынужден был уехать. Лукашенко не сможет удержаться у власти, у него для этого не осталось ни средств, ни сил. А мы поможем ему быстрее сложить полномочия и уйти с поста.

Это наш дом, из которого пора вытравить всех крыс и тараканов. Только вместе к победе!

Жыве Беларусь!

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