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Целая рота российских солдат отказалась воевать в Украине

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  • 2.05.2022, 14:38
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Целая рота российских солдат отказалась воевать в Украине

Военные или боятся, или не хотят умирать.

Военнослужащие Российской Федерации продолжают отказываться от участия в "специальной военной операции" на территории Украины.

По информации журналиста Романа Цимбалюка, которую он опубликовал в "Фейсбуке", солдаты одной из рот 21 отдельной мотострелковой бригады не захотели выполнять преступные приказы высшего руководства.

"Одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в полном составе, включая командира, отказалась от убытия на территорию Украины", - сообщил журналист.

Стоит отметить, что похожие случаи участились в последнее время.

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