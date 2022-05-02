Кассир-контролер оригинальным способом обкрадывала магазин 2 2.05.2022, 14:42

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Какие схемы были использованы.

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении троих обвиняемых – горожанки, ее родного брата и его супруги, которых обвиняют в присвоении имущества, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Партизанского района.

Около десяти лет минчанка работала в известной торговой сети, из которых последние два года трудилась контролером-кассиром в продмаге, расположенном на ул. О. Кошевого. Однажды у нее возник умысел на хищение денег из кассы. Среди покупателей злоумышленница выбирала тех, кто не станет дожидаться чека, после производила отмену товаров при помощи специальных карточек, которые в нарушение установленных правил давали ей заведующие отделов, а в конце смены денежный излишек забирала себе.

После нечистая на руку работница привлекла к присвоению товаров из магазина родного брата, его жену и их несовершеннолетнюю дочь, которая даже не догадывалась о преступном умысле взрослых. Те брали в торговом зале все, что хотели, а «рассчитываться» шли к своей родственнице, которая имитировала сканирование товара, реально пробивая лишь полиэтиленовые пакеты. Чтобы со стороны все выглядело правдоподобно, «покупки» оплачивали банковскими картами. Таким семейным подрядом за несколько раз они вынесли из магазина продукты на сумму более 2 350 руб.

– 44-летняя экс-работница продмага нигде официально не трудоустроена. Ее брат работает машинистом в частной компании, а его супруга — администратором. Все трое ранее к уголовной ответственности не привлекались, – рассказал заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук. – Бывшему контролеру-кассиру предъявлено обвинение в присвоении имущества, которое ей было вверено, а также в совершении указанных действий повторно, группой лиц, т. е. в преступлении, предусмотренном ч. 1 и ч. 2 ст. 211 УК. До вынесения приговора в отношении нее избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

Ее родственников будут судить по ч. 2 ст. 211 УК. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Все трое вину признали, в содеянном чистосердечно раскаялись. Причиненный ими магазину ущерб на сумму более 3 600 руб. обвиняемые возместили полностью.

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