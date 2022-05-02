Российские солдаты предлагали волонтеру добить раненого ребенка 6 2.05.2022, 14:48

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Правозащитник из Казахстана рассказал, как эвакуировал девочку с осколочным ранением головы.

Российские военные полтора часа держали на блок-посту машину с раненным ребенком, которого пытались эвакуировать из оккупированного района Киевской области. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил журналист и правозащитник из Казахстана Константин Гудаускас.

"Я поехал в Бучу за девочкой с осколочным ранением головы. Ее обязательно нужно было доставить в Киев в больницу. Я был напуган, как никогда: девочка без сознания, под кислородом, я опасался, что она умрет у меня в машине. Орки меня держали на блокпосту полтора часа. Даже не могу вспомнить, сколько раз они наводили на раненого ребенка оружие и говорили: "Давай мы ее убьем, и тебе никуда не нужно будет ехать". Я им все время твердил: "Если бы это были ваши дети или ваши старики, я бы за ними тоже поехал. Я вырос в Казахстане. В степи жизнь священна. Нельзя в беде бросать людей. Я считаю, что должен помогать". Взывал к их вере в бога, говорил, что они имеют возможность разрешить мне спасти ребенка. Сработало", – рассказал Гудаускас.

По его словам, не всегда удавалось договориться с россиянам.

"Бывало, меня в поселке останавливали обыскивали, бывало, над головой стреляли, или под ноги. Говорили, что я работаю на СБУ или на ВСУ. Я включал дурочку и спрашивал, что это такое. Пытался в экстремальных ситуациях выкрутиться. Но были и очень опасные моменты. Однажды они пустили очередь над машиной из боевой машины десанта (БМД). Я стоял возле забора. Шла колонна, впереди БМД, а за ними три камаза с трупами. Россияне были очень злые. Тогда мне сильно досталось, меня запинали ногами по спине, по почкам, по голове. Я понимал, что украинцы их лупят как следует, а они вымещают злость. Сейчас я к этому отношусь с юмором, но тогда было совсем не до смеха", – отметил волонтер.

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