«Денег на такой шоппинг уже нет» 2.05.2022, 15:56

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Как белорусы после открытия границ поехали в Белосток на шоп-туры и что они там покупают.

В выходные на Кавалерийском рынке Белостока только и разговоров что о белорусах, которые вот уже третью неделю приезжают сюда «на закупы». И пусть сейчас это лишь тоненький ручеек, а не полноводная река, как было раньше, но продавцы впервые за два года более оптимистично смотрят в будущее. Они очень надеются, что восточные соседи сюда вернутся и все будет пусть и не как раньше, но станет веселее. «Вы так и напишите, что мы работаем и очень ждем белорусов. Нам без них было очень плохо», — говорит zerkalo.io Матей, который торгует на рынке мужской одеждой. Белорусы же, приехавшие на шоппинг в польский город, отмечают: рынок изрядно потрепала пандемия коронавируса, торговых точек стало меньше, выбора — тоже. И признаются, что приехали «осмотреться после почти двух лет без „закупов“ и просто погулять». «Такого хапуна, как раньше, уже нет», — говорят они.

Кавалерийский рынок: оживление и немного белорусов

В начале апреля в Беларуси были отменены ограничения на пересечение границ, введенные в декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса, и белорусы (у кого есть действующие визы) потянулись в сторону Польши.

— На границе сразу же образовались колейки. Наверное, активизировались бензовозы, — говорит одна из белорусок.

Девушка вместе с мамой приехала из Минска в Белосток. У белорусок есть действующие национальные польские визы по карте поляка. Но, признаются они, срок их действия уже заканчивается. Они разговаривают на автостоянке Кавалерийского рынка, где среди машин с польскими номерами то тут, то там попадаются автомобили и с белорусскими. Судя по ним, больше всего в Белостоке людей с Гродненщины. Но парковка все же заполнена где-то процентов на 40. В «жирные» времена найти место здесь в выходные было проблематично.

— Границу мы прошли за пять часов. Ехали на своей машине через Берестовицу. Первый раз за почти три года выбрались куда-то за границу. Очень странные ощущения. Если честно, сейчас приехали просто осмотреться и подышать «другим» воздухом. По старой памяти заехали на рынок, но ничего здесь особо себе не присмотрели. Дальше поедем по торговым центрам, заедем в супермаркет Auchan. В общем, по стандартной программе шоп-туров. С ценами еще не разобрались. Но заметно, что много скидок. Раньше тут, на рынке, их было мало. Поляки делали, конечно, скидки, но в целом цены держали. Сейчас просто ходим по рядам, прицениваемся. Торговля здесь стала скромнее, кстати, если сравнивать с доковидными временами, — говорят женщины.

Кавалерийский рынок в Белостоке тяжело переживал закрытие границ. До пандемии основными покупателями здесь были белорусы. Местные продавцы рассказывают, что в какой-то момент торговые места здесь сократились наполовину. Работать стало просто невыгодно. Несколько недель из-за разгула коронавируса рынок и вовсе не работал. Потом власти города для своих ипешников сделали скидки на аренду.

— Но все-равно за два года очень многие закрылись. Кто-то поехал за границу работать, кто-то временно приостановил свою деятельность, — говорит один из продавцов. — Смотрите, везде висят объявления либо о продаже боксов, либо от фирм, которые помогают вывезти торговые ряды.

Первыми, по словам продавца, не выдержали «хуртовни» — магазины-склады с бытовой химией и продуктами, которые были нацелены именно на белорусских покупателей. Здесь на месте оформляли ВАТы (возврат НДС) или сразу же продавали без налога на добавленную стоимость, оформляя документы на месте. Потом «вымылись» мелкие продавцы немецкой бытовой химии, которые были рассыпаны около главного входа рынка. Со временем пропали боксы с моющими средствами и около автостоянки. Сейчас здесь работает всего лишь одна точка с порошками и с кофе и чаями из Германии.

Здесь продавец нахваливает свой товар, рассказывает, что вся бытовая химия на полках из Германии, и предупреждает покупателей, что со следующей недели грядет подорожание.

А пока пачку кофе, например, Dallmayr в 500 грамм можно купить за 23 злотых (13,7 рубля), Jacobs (натуральный кофе) такого же веса — за 19 злотых (11,3 рубля), пачку чая за 5 злотых (2,97 рубля). Цена на порошок Ariel — 60 злотых (35,7 рубля) за большую пачку на 50 стирок. Тот же Ariel в геле на 65 стирок обойдется в 65 злотых (38,7 рубля).

Внутрь небольшого павильона то и дело заходят покупатели. В какой-то момент маленькое помещение полностью заполняется людьми.

— На базаре осталось всего несколько точек с качественной химией для дома. Обошли весь рынок — привычные точки, которые здесь работали раньше, закрыты. ВАТы многие сейчас не оформляют почему-то, счет-фактуры не выписывают, только чеки дают, — говорит мужчина, который представляется Дмитрием. Уточняет, что из Гродно. Приехал в Белосток первый раз за последние два года. — Торговля тут, конечно, просела. Мы с женой купили вот несколько свитеров. Брали по скидке. Продавец отдал за 35 злотых (20,8 рублей — Прим. Ред.) каждый. Говорил нам, что пока продает остатки прошлых коллекций, поэтому так дешево. У нас уже заканчиваются визы. Делали когда-то многолетние шенгенские. Сейчас новые вряд ли получим. Карты поляка у нас нет, гуманитарные [визы] делать не будем. Поэтому это наша первая за два года поездка по таким визам и, скорее всего, последняя. Сейчас закупимся еще порошками, кофе и шоколадками, съездим в центр города в кафе — и поедем домой. Хапуна уже такого нет, как раньше, когда полный багажник забивали. Да и денег на такой шоппинг уже тоже нет. Мы работаем на одном из предприятий города. Я инженер, жена — бухгалтер. По ощущениям, раньше мы в Польше могли позволить себе больше, а ездили в Белосток раз в месяц стабильно. Сегодня, считайте, у нас просто ностальгическая поездка.

Шоп-туры из Гродно: появились сразу после открытия границ

На стоянке около рынка — несколько бусов из Гродно, которые привезли людей на закупы. Рядом с машинами — водители в ожидании своих пассажиров.

— Шоппинг-тур из Гродно в Белосток на микроавтобусе стоит 50 рублей. Дорого? Нет, наверное. Считайте сами — надо оплатить налог. Многие водители — это частники со своими бусами, работающие по договорам с турфирмами или диспетчерами, которые просто записывают людей на поездки. Есть и фирмы, которые занимаются перевозками. — Так вот, налоги оплати, пошлину на выезд — это 32 рубля или одна базовая за каждую поездку — тоже оплати. Сейчас еще надо будет за мытье буса на границе тоже оплатить (обязательная дезинфекция транспорта — Прим. Ред.) Говорят, стоить будет 14 рублей, чтобы на машину просто попшикали. Из-за того, что пограничный переход в Брузгах закрыт, мы делаем крюк, доезжая до Бобровников. Прибавьте какой-нибудь ремонт машины, профилактику и водителю надо же что-то заработать. Вот и получается такая сумма, — рассказывает один из водителей и добавляет, что шоп-туры из Гродно возобновились практически сразу, как открыли границы.

— Поехали чуть ли не с третьего апреля. Сейчас предложений будет больше. Пока в Белосток ездят несколько микроавтобусов и один или два больших автобуса. И только по выходным. Со следующей недели предложений будет больше, — говорит другой водитель.

И, правда, на гродненском форуме уже начали появляться объявления от местных транспортных фирм.

Например, ЧТУП «ТрансАНТ» информирует, что возобновляет шоп-туры Гродно-Белосток-Гродно. С 4 мая они будут ежедневными. Маршрут такой же, как раньше: рынок- торговые центры «Atrium Biała» или «Alfa» и супермаркет Auchan.

— Но сейчас не так много людей ездит. Бывает 12 человек едет на 19 мест, а бывает и пять. У людей просто виз нет, — описывает ситуацию один из перевозчиков.

Что касается польских предпринимателей, торгующих на рынке, то настроение у них, признаются, оптимистическое.

Матей, который торгует мужской одеждой, рассказывает, что работает на рынке уже более 15 лет. За это время у него появились постоянные покупатели из Беларуси.

— Раньше как было: белорусы звонят в начале недели и говорят, что нужно 20 таких свитеров, 20 других и 15 брюк — и к пятнице все уже готово. Потом стали брать партии поменьше — ваши власти изменили какие-то правила. А потом и это закончилось. Пандемия у всех все перевернула с ног на голову. Но последние три недели мои клиенты стали возвращаться. Торговля пошла. Вы так и напишите, что мы работаем и очень ждем белорусов. Нам без них было очень плохо, — говорит мужчина.

«Atrium Biała»: очереди в аптеках и покупки в супермаркете

В торговом центре «Atrium Biała» — обязательном пункте шоп-туров — многолюдно. В одной из аптек женщина выбирает электрические зубные щетки. Советуется со знакомой, какой прибор лучше выбрать.

— Берите, что дешевле. Еще ВАТы оформите, а через какое-то время поменяете. Они все одинаковые, — переговариваются женщины.

— Мы из Гродненской области. Надо купить лекарства по списку. Себе и родственникам. Поляки отпускают по белорусским рецептам. Но в этой аптеке нужных мне средств не оказалось. Придется поездить по аптекам еще, — рассказывает белоруска из очереди в аптеке и переходит к разговору о других покупках. — Хорошо, что мы на машине. Раньше мы постоянно здесь закупались то лекарствами, то витаминами, а потом лавочку прикрыли. Вот сейчас вырвались на шоппинг. Что еще купили? Порошки в местном супермаркете, за одеждой сходили. Обувь себе и детям. Не скажу, что она дешевле здесь, просто качественная. Раньше обувь мы всегда покупали именно в Польше. Вот зашли в магазин ССС. За туфли для старшей дочки отдали 299 злотых (177,8 рублей). А для младшей нашли на следующий сезон осенние ботиночки за 48 злотых (28,5 рублей). Но это распродажа старых коллекций.

В супермаркете «Bi1», который находится в торговом центре, тоже оживление. Поляки закупаются продуктами на неделю, наши берут порошки, подгузники и «что-то вкусное».

— Колбасу итальянскую не возьмешь, а вот польский майонез — вполне, — говорит Ирина. Они с мужем и сыном приехали из Минска. История такая же, как практически у всех повстречавшихся нам белорусов: визы были, в Польшу долгое время не выезжали, а как открыли границы, сразу рванули. Это вторая поездка семьи за апрель в Белосток. Женщина говорит, что они с мужем пенсионеры, поэтому первый раз поехали в будни.

— Тогда на рынке было мало продавцов совсем, оказалось, что на неделе они почти не работают. А еще это были дни после Пасхи католической и многие взяли выходные. Во второй раз решили поехать в выходной. С утра вот съездили на рынок. Купили внукам одежды разной, — Ирина обстоятельно рассказывает о своих покупках.

— Купили много детской одежды: легинсы внучке по 10 злотых (5,9 рубля), куртку ей же за 100 злотых, комплект посуды за 300 злотых (59,4 рубля) — несколько сковородок и кастрюль, блендер за 150 злотых (89 рублей). Вы не подумайте, что мы такие богатые пенсионеры. Дети денег дали плюс накопления какие-никакие были — вот решили потратить, все равно посуду надо было менять, и одежда тоже нужна. В супермаркете сейчас тоже набрали много всего. Игрушки внукам — у нас их двое: внучке 5 лет, внуку 9 месяцев. Памперсы купили. Правда, не знаю, дешевле ли они здесь. Кстати, на рынке мы памперсов не нашли. Видимо, там спроса на них нет. Раньше туалетную бумагу везли даже. Сейчас не вижу, чтобы ее так активно брали. Что касается нас, то мы еще купили таблетки для посудомойки. Вот смотрите, 29 злотых (17,2 рубля) за 41 таблетку. Пять литров средства для мытья посуды — 25 злотых (14,9 рубля). Нам на полгода хватит. Несколько манго — по 3,95 злотых штука (2,35 рубля). Корм для собак — 10 килограммов — 42,95 злотых (25,5 рубля).

Ирина показывает свой чек. Итоговая сумма — 375 злотых (223 рубля). ВАТы женщина оформлять не будет.

— Да, можно и на продукты оформить возврат НДС. Но это все муторно на границе, ведь могут проверить каждую позицию. А у нас тут приправ разных штук 20. Все вынь из машины, пересчитай. Так можно и застрять на польской таможне на несколько часов. Мы когда сюда ехали, то с утра стояли в очереди около 6 часов. Поляки очень тщательно всех проверяют. Обратно наши уже проверяют, что везешь, сколько везешь, все вещи смотрят. Но так, в принципе, и раньше было, — говорит женщина.

Что по чем

Кавалерийский рынок

Кофе Dallmayr (500 грамм) — 23 злотых (13,7 рубля);

Jacobs (натуральный кофе, 500 грамм) — 15-19 злотых (8,9-11,3 белорусских рубля);

Jacobs (растворимый, стеклянная банка 200 грамм) — 19 злотых (11,3 рубля);

Кофейный напиток «Cappuccino» (один килограмм) — 17 злотых (10,1 рубля);

Черный чай (упаковка 92 пакетика разных вкусов) — 26 злотых (15,5 рубля);

Порошок-гель Ariel (65 стирок) — 65 злотых (38,7 рубля), 100 стирок — 85 злотых (50,5 рубля), Persil (гель на 100 стирок) — 68 злотых (40,4 рубля);

Порошок Ariel — 60 злотых (35,7 рубля) за большую пачку на 50 стирок. Тот же Ariel в геле на 65 стирок стоит 65 злотых (38,7 рубля);

Мужские свитера от 35 злотых или почти 20,8 рубля на распродаже;

Обувь женская от 50 злотых (29,7 рубля), кроссовки — 65−100 злотых. В рублях это от 38,7 до 59,5 рубля;

Джинсы — от 35 злотых (20,8 рубля).

Супермаркет «Bi1»

Порошок Persil на 54 стирки — 49,91 злотых (29,7 рубля), в капсулах (28 штук) — 42,99 злотых (25,6 рубля);

Ariel (50 стирок) — 62,99 злотых (37,5 рубля), в капсулах (30 штук) — 49,99 злотых (29,7 рубля);

Подгузники Pampers (размер 4, 58 штук) — 39,95 злотых (23,8 рубля), большая пачка (размер 3, 86 штук) — 79,95 злотых (47,5 рубля);

Джинсы — 60 злотых (35,7 рубля);

Кофе Dallmayr (500 грамм) — 21,99 злотых (13 рублей);

Jacobs crema (один килограмм) — 55,95 злотых (33,3 рубля);

Jacobs (растворимый, 200 грамм) — 21,95 злотых (13 рублей);

Манго — 3,95 злотых за штуку (2,3 рубля);

Банка кукурузы (400 грамм) — 2,78 злотых (1,7 рубля);

Виноград (500 грамм) — 8 злотых (4,8 рубля);

Шампиньоны (килограмм) — 6,95 злотых (4,1 рубля);

Перец болгарский красный (килограмм) — 10,95 злотых (6,5 рубля);

Сыр Lazur с плесенью (килограмм) — 37,95 (22,5 рубля);

Сыр твердый (килограмм) — 26,95 злотых (16 рублей);

Соль (да, она в магазинах есть) — 1,99 злотых (1,2 рубля) за килограмм.

Доллар в обменниках (курс на рынке и в торговом центре одинаковый) принимают за 4,37, продают за 4,47 злотых. Курс покупки евро установлен в 4,61 злотых, продажа — 4,71.

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