Украинская группа «Антитіла» и британская поп-звезда Эд Ширан записали совместную песню 2.05.2022, 15:09

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Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании.

Украинская группа "Антитіла" 2 мая на своем канале в YouTube презентовала видео на песню, которую записала вместе с британским певцом Эдом Шираном, взяв за основу его новый трек 2step, который он презентовал 22 апреля, а видеоряд к ней снимал осенью в Киеве. В новой интерпретации песни появился куплет на украинском языке, который исполнят "Антитіла", сообщает "Гордон".

"Предложение от команды Эда записать общую песню – это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании и беспрецедентный поступок, который гарантированно создаст мощный импульс. "Антитіла" выполняли свою работу как военнослужащие, нам было непросто создать и записать украинскую лирику и вокал в студии. Кроме того, студия Bobina Records, где мы обычно записывали собственные песни, оказалась под оккупацией. Но благодаря Максиму Сиволапу, нашему другу и неизменному соавтору и аранжировщику многих песен, мы справились со своей частью", – анонсировали международную премьеру украинские музыканты.

По словам фронтмена группы Тараса Тополи, в куплете, который исполняют музыканты, рассказана история его семьи после того, как началась война.

"И это не только моя история, это история миллионов украинцев, семьи которых разлучили, а иногда и навсегда, ужасные бомбардировки и война", – рассказал Тополя.

В релизе отмечается, что все средства, вырученные от монетизации видео на YouTube, и роялти будут переданы Music Saves UA – благотворительному проекту Всеукраинской ассоциации музыкальных событий.

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