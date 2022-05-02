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Трех «рельсовых партизан» из Бобруйска перевели в могилевскую тюрьму

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  • 2.05.2022, 15:25
  • 3,058
Трех «рельсовых партизан» из Бобруйска перевели в могилевскую тюрьму

Белорусские герои хотели остановить российскую технику, направлявшуюся в Украину.

По данным правозащитников, трех «рельсовых партизан» из Бобруйска, Владимира Аврамцева, Дмитрия Климова и Евгения Минкевича перевели в тюрьму №4 в Могилеве.

Напомним, молодые люди были задержаны в начале апреля. При задержании один из них был ранен. Их подозревают в диверсиях на железной дороге. Они хотели остановить российскую технику, направлявшуюся в Украину.

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