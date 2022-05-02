Астрономы показали необычные разломы на Марсе 2.05.2022, 15:34

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На полученных снимках можно увидеть множество пейзажей на Красной планете.

Посмотрев на новое фото с Красной планеты, можно подумать, что царапины и борозды оставлены гигантскими "когтями", которые вспахали реголит на Марсе, но эти особенности имеют вулканическое происхождение, пишет focua.ua со ссылкой на Tech Explorist.

Tantalus Fossae — это гигантская система разломов на Марсе, образованная сетью длинных борозд и царапин. Эта система впадин обрамляет раскинувшийся марсианский вулкан с низким рельефом под названием Патера Альба. Вершина Патера Альбы поднялась в высоту, создав ямки. В результате, возвышение привело к тому, что близлежащая поверхность деформировалась, удлинилась и разрушилась, напомнив при этом царапины от когтей.

Разломы этой системы являются отличным примером особенностей поверхности, известных как грабены. Каждая траншея образовалась в результате открытия двух параллельных разломов, в результате чего порода упала в образовавшуюся пустоту.

Западная сторона Патера Альбы имеет те же особенности, образуя неполное кольцо вокруг вулкана. Связанные с этим вулканом грабены имеют протяженность до 1000 км в длину, 10 км в ширину и глубину до 350 м. На изображении показано несколько грабенов, проходящих примерно с северо-востока на юго-запад. Эти структуры образовались в разное время, одна за другой.

Это дает ученым возможность восстановить прошлую временную шкалу и картину того, что привело к созданию этого драматического пейзажа. Например, большой ударный кратер в центре изображения пересечен грабенами, что указывает на то, что он существовал до того, как поднялся вулкан и образовались разломы Tantalus Fossae. Второй по величине ударный кратер (намного меньше и слева внизу от основного кратера) покрывает разломы, что говорит о том, что он моложе.

При наблюдении можно заметить множество небольших, разветвленных долин, которые прорезают непосредственно грабены и считаются более древними.

По идее любые небольшие, разветвленные долины должны были пройти вдоль склонов Патера Альбы и слиться там, где земля ниже всего, но здесь этого не видно, что говорит о том, что долины возникли в более древние времена — до того, как Патера Альба поднялся и превратил эту местность в то, что мы видим сегодня.

На полученных снимках можно увидеть множество пейзажей: от хребтов и борозд, созданных ветром, до вулканов, ударных кратеров, тектонических разломов, русел рек и древних лавовых бассейнов.

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