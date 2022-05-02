Новые санкции ЕС против режимов в Беларуси и России могут утвердить до 9 мая 5 2.05.2022, 15:49

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Тем временем многие нефтеперерабатывающие заводы в ЕС сами прекратили закупки российской нефти.

Новые санкции ЕС против Беларуси и России могут утвердить до 9 мая. Об этом пишет корреспондент RFE/RL в Брюсселе Рикард Юзвяк. Главная интрига — будет ли в новом пакете санкций эмбарго против поставок российской нефти.

"Би-Би-Си" напоминает, что США, Канада, Великобритания и Австралия ввели прямые запреты на приобретение российской нефти, а 27 членов ЕС договориться об общем эмбарго пока не смогли. В Брюсселе склоняются к введению запрета на импорт нефти из РФ до конца года. При этом в шестом пакете санкций могут быть отдельно отмечены исключения для Венгрии и Словакии. Ранее Будапешт пригрозил наложить вето на возможное решение Евросоюза о введении эмбарго.

Тем временем многие нефтеперерабатывающие заводы в ЕС сами прекратили закупки российской нефти или пообещали это сделать после окончания действующих контрактов.

От российской нефти не отказываются Индия и Китай.

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