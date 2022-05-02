Чернобаевка — 18:0

Чернобаевка — 18:06
- 2.05.2022, 16:49
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Видеофакт.
Вооруженные силы Украины в очередной раз преподали урок российским оккупантам под Чернобаевкой в Херсонской области. Враг терпит там поражение уже в восемнадцатый раз. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщает, что в Чернобаевке был уничтожен склад боеприпасов.
Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.
В предыдущий раз российские оккупанты были разбиты в Чернобаевке 24 апреля.