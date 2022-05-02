В Белостоке открыли выставку, посвященную Анжелике Борис и Анджею Почобуту 2.05.2022, 16:58

Открыл выставку президент Белостока, который отметил, как важно быть сейчас солидарными.

В Белостоке открылась выставка, посвященная председателю Союза поляков в Беларуси Анжелике Борис и журналисту Анджею Почобуту, передает «Белсат».

Выставка открылась 2 мая у памятника ксендзу Ежи Попелушко, где стоят портреты политзаключенных Анжелики Борис и Анджея Почобута. Раз в месяц здесь проводились акции солидарности с захваченными диктаторским режимом людьми.

Выставка называется «Лишенные свободы за польскость». В экспозиции – ряд фотографий, рассказывающих о повседневной деятельности поляков, живущих в Беларуси и, несмотря на репрессии властей, продолжающих работать на благо польского образования, культуры и традиций.

Открыл выставку президент Белостока Тадеуш Трускаляский, который отметил в речи, как важно быть сейчас солидарными.

Анжелику Борис задержали 23 марта 2021 года в Гродно. На нее составили протокол за «организацию несанкционированной массовой акции» и арестовали на 15 суток. Впоследствии она стала фигуранткой уголовного дела за «разжигание вражды». 25 марта 2022 года Анжелике Борис изменили меру пресечения на домашний арест. Из следственной тюрьмы №8 в Жодино ее доставили в деревню Гребни Гродненской области.

25 марта 2021 года люди в черном ворвались в квартиру журналиста Анджея Почобута. Устроили обыск, самого журналиста задержали и доставили в Минск – в СИЗО на Володарского.

Почобута обвиняют в «разжигании религиозной и национальной розни». Ему грозит до 12 лет колонии.

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