Экспорт газа «Газпромом» упал до минимума за три месяца 1 2.05.2022, 17:14

Европейским потребителям в апреле оказалось выгоднее покупать газ на спотовом рынке.

Продажа природного газа Газпромом на ключевые зарубежные рынки упала в апреле до самого низкого уровня за три месяца, пишет nv.ua со ссылкой на Bloomberg.

Европа импортирует рекордные объемы сжиженного природного газа со скидкой из-за снижения спроса в Азии и по мере того, как Европа отказывается от топлива из России.

«Это, а также снижение спроса на отопление, сдерживает цены и побуждает клиентов Газпрома бронировать меньше, чем предусмотрено контрактами, и вместо этого прибегать к более привлекательным поставкам на спотовом рынке», — отмечает агентство.

Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных, опубликованных в воскресенье, Газпром экспортировал в среднем 387 млн кубометров в день в страны за пределами бывшего Советского Союза в прошлом месяце, что на 22% меньше, чем в марте.

За первые четыре месяца Газпром экспортировал 50,1 млрд кубометров газа — почти на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Газпром сообщил 27 апреля, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа платить за него в рублях. Российский монополист полностью приостановил поставки газа болгарской компании Булгаргаз и польской PGNIG.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это очередной попыткой России использовать газ как инструмент шантажа. «Это неоправданно и неприемлемо. И это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа», — заявила она.

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