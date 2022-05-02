25-летнему ветеринару присудили три года колонии за участие почти во всех воскресных Маршах 1 2.05.2022, 17:20

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История Яны Журавлевой.

В суде Ленинского района 4 апреля вынесли очередной приговор по уже «народной» статье 342 Уголовного кодекса за участие в акциях протеста в 2020 году. Однако срок в три года колонии для 25-летнего ветеринара шокировал всех. «Вясна» рассказывает, кто такая политзаключенная Яна Журавлёва и как проходил суд над ней.

Задержали на работе

Яна Журавлёва уже третий год работала в ветеринарной клинике учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства" в Ратомке. Там её и задержали 23 ноября прошлого года. У Яны был отпуск, но она все равно выходила на работу.

Сотрудники ГУБОПиКа после задержания отвезли ее домой на обыск. В это время там была её мама.

«Я восприняла новость о задержании Яны спокойно, так как повлиять на ситуацию не могла. Муж (папа Яны) не присутствовал при обыске — был на работе.

Я собрала Яне с собой вещи, которые разрешили взять, ну а затем занималась текущими вопросами: искала адвоката, общалась с друзьями по этой ситуации, искала информацию по теме задержаний в интернете и другим».

Дома у Яны забрали ее телефон, три ноутбука и три жестких диска, которые ей не принадлежали. Телефон тоже папин, а Яна им пользовалась. Двое суток родители Яны не знали, где находится их дочь. На следующий день после задержания дежурные ЦИП и ИВС говорили, что к ним такая не поступала. Родители Яны обзванивали суды районов и РУВД — им удалось узнать, что их дочь арестовали на 14 суток за «мелкое хулиганство». Днём 25 ноября дежурный ЦИП на Окрестина всё же сказал, что Журавлёва находится у них.

«Мы, конечно, за Яну очень переживаем, но спокойно решаем возникающие вопросы: подготовка передач, письма, общение с друзьями, знакомыми, клиентами, коллегами Яны», — говорит мама политзаключенной.

Фото из телефона — основания для возбуждения уголовного дела

После задержания у Яны нашли в телефоне фото с акций протеста. В 2020 году девушку два раза судили по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Но тогда всё обходилось штрафами. Но после этих «суток» Яну не выпустили на свободу — она стала фигуранткой уголовного дела. В качестве меры пресечения ей выбрали заключение под стражу. В ожидании суда в СИЗО-1 она провела четыре месяца.

Не хочет писать про СИЗО — ей интересно, что происходит на свободе

Как рассказывает мама Яны, в СИЗО ее дочь много читает — преимущественно классическую литературу. Если встречает что-то незнакомое, то просит прислать ей интересующую ее информацию, часто — по медицинской тематике, например описание болезней, лекарств.

Также Яна рисует в СИЗО. Как отмечает её мама, это яркие и жизнерадостные рисунки.

«Она рисует в письмах и на конвертах. В самом начале передали ей набор цветных карандашей. Потом передали ещё много карандашей новых цветов, так как она захотела попробовать другие оттенки. Недавно она нарисовала комикс по приготовлению шоколадной колбасы».

По словам мамы политзаключенной, про быт в СИЗО и вообще о пребывании там ее дочь ничего не пишет, говорит, что не хочет на эту тему ничего писать:

«Ей интересно, что происходит здесь. Просит побольше присылать фото ее любимых котиков, рассказы о них, фото природы».

«Яна свободный и открытый человек, за что и страдает сейчас»

Раньше Яна занималась конным спортом. Мама политзаключенной объясняет именно этим ее волевой характер.

«Вообще она ответственная и целеустремлённая, не боится трудностей. Яна самостоятельна в принятии решений и всегда рассчитывает на свои силы. Она верит в то, что справится со всем, к чему стремится».

Мама Яны отзывается о ней как о добром и сострадательном человеке:

«Если кому-то чем-то может помочь, то она обязательно с удовольствием и всей заботой сделает это. Она готова оказать помощь и поддержку всем, кто в них нуждается. Яна всегда поделиться всем необходимым».

Очень хорошо отзываются о ней однокурсники, ее практиканты, друзья: интересуются ей, пишут письма, шлют посылки.

Как отмечает мама Яны, она свободный и открытый человек:

«Вот за это и страдает сейчас. Но при всей негативности ситуации Яна оценивает её как интересную. Это возможность познакомиться и пообщаться с новыми людьми, отвлечься от стремительного темпа жизни и работы. Спокойно все проанализировать и сделать выводы, чем и как заняться сейчас и в будущем».

Три года колонии — за участие в семи воскресных Маршах

Яну судили за участие в семи воскресных Маршах на протяжении двух месяцев с 23 августа по 25 октября 2020 года. Девушка на суде признала вину и то, что действительно принимала участие в них.

4 апреля в суде Ленинского района Минска Журавлёву осудили к трем годам лишения свободы в колонии в условиях общего режима. На суде прокурор заявил иск в пользу «Минсктранса» за «перекрытие дорог» — 179 тысяч рублей. Его выделили в гражданское судопроизводство.

Как рассказывают родители Яны, на суде ни прокурором, ни судьёй не было учтено ни одного смягчающего обстоятельства: признание вины, положительная характеристика и ходатайство с места работы, тринадцать на протяжении двух лет документов, которые подтверждают ее высокую квалификацию: сертификаты об участии в семинарах, конференциях, конгрессах по ветеринарной медицине и другие.

Яна подала апелляционную жалобу на приговор и ожидает ее рассмотрения в СИЗО-1.

«Сдаваться и унывать Яна не собирается»

После суда Яне разрешили свидание с родителями:

«На свиданиях, как и на суде, выглядела хорошо. Она занимается физкультурой, следит за собой, насколько возможно в таких условиях. Яна была спокойна, в хорошем настроении», — рассказывает мама политзаключенной.

По словам родных политзаключенной, она не падает духом и старается использовать время в заключении с пользой:

«В любой проблемной ситуации Яна в первую очередь всегда задается вопросом: что возможно сделать? В данной ситуации — подать апелляцию, сохранять спокойствие, здоровье, хорошее настроение, читать, писать письма, рисовать, заниматься физкультурой, общаться с соседками, получить в колонии еще какое-нибудь актуальное образование.

Сдаваться и унывать Яна не собирается, с самооценкой все нормально. За два с небольшим года работы в ветклинике она многому научилась, стала высококвалифицированным инициативным специалистом, востребованным у клиентов. Так что есть основание чувствовать уверенность в будущем и иметь стимул преодолеть все трудности текущего периода».

«Яна сокрушается из-за бездействия — за это время стольким помогла бы!»

Яна очень разносторонний человек со многими интересами: с самого раннего детства начала заниматься в изостудии, фигурным катанием, английским и французским языками. В 10 лет она начала заниматься конным спортом. Также она посещала клуб белорусских народных танцев.

«На образование и увлечения дочери мы никогда не жалели ни времени, ни сил и ни средств. Сама она всегда стремится узнать и освоить что-то новое. Привыкла много работать. Она трудолюбивая и ответственная».

Яна после школы поступила в Академию ветеринарной медицины в Витебске.

«В связи с обучением в другом городе пришлось расстаться с конным спортом, но по возможности всегда приезжала в Ратомку к лошадям и в ветеринарную клинику».

После академии ее приняли на работу на должность ветеринарного врача в клинику в Ратомке.

«Животных Яна любила с самого детства, то есть выбор профессии закономерен. Первое ее животное — крыса. Потом были песчанки, песчаная белка дегу, коты.

После первого курса привезла домой собаку из отлова. Когда на 3 курсе началась оперативная хирургия, то сказала преподавателю, что хочет самостоятельно сделать операции по стерилизации и кастрации. Он ответил: "Найдешь на ком — сделаешь". Понятно, что коты — брат с сестрой черного окраса — были найдены. Для такого благого дела отдала своих подопечных уличных котов женщина, которая за ними ухаживала возле своей работы. Операции были успешно выполнены, а коты стали жить у Яны и приехали с ней в Минск. Они — самые её любимые. Котов Яна любит больше всех животных и называет их котиками. И сейчас в письмах и на свиданиях просит, чтобы никому не отдавали ее любимых котиков. За время работы у нее появился одноглазый котик и котик, выкормленный и досматриваемый ею практически с рождения, и имеющий проблемы со зрением», — вспоминают родные политзаключенной.

Как рассказывает ее мама, в каждом письме Яна пишет, что больше всего скучает по любимой работе, хочет побыстрее вернуться к ветеринарии:

«Она сокрушается из-за бездействия — за это время столько полезного сделала бы и стольким помогла бы! Почти первой ее просьбой после задержания было передать профессиональную литературу, но увы — не принимают».

Поддержать политзаключенную письмами, денежными переводами, посылками можно по адресу:

СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2

Яна Владимировна Журавлёва (26.09.1996)

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