В России жалуются на подорожание компьютеров и комплектующих 1 2.05.2022, 17:27

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Санкции работают.

Дефицит микросхем в России, к которому привели санкции США, уже ощущается обычными потребителями. Розничные сети фиксируют значительное повышение цен на компьютеры и комплектующие, пишет nv.ua.

О грядущем технологическом кризисе в России предупреждали многие. Однако местные жители, вдохновленные ура-патриотизмом прокремлевских СМИ, не чувствовали дискомфорта до последнего времени. Теперь последствия санкций ощутили на себе почти все.

Как сообщает российское издание «Известия» со ссылкой на свои источники, в РФ уже есть дефицит комплектующих. А те, что имеются в наличии, стоят гораздо дороже, чем раньше. Так, стоимость процессоров и видеокарт всего за месяц выросла вдвое. Вслед за последним элементом традиционно прибавили в цене и компьютеры, поскольку именно видеокарты составляют до 50% стоимости всего устройства.

Чуть менее ощутимо подорожали материнские платы и SSD-накопители — на 40%, системы охлаждения и оперативная память — на 30%, блоки питания и корпусы — на 20−25%.

Сложно вывести итоговую цифру подорожания компьютеров, поскольку торговые сети в панике делали наценку, не отталкиваясь от обычных условий рынка. Местами устройства подорожали в три-четыре раза, а многие из них и вовсе недоступны для покупки в России.

Источник «Известий» отмечает, что в последнее время наметилось небольшое снижение за счет роста курса рубля. Но оно не продлится долго, поскольку курс местной валюты имеет символическое значение, а вот дефицит поставок вполне реален.

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