Эксперт: Украина наращивает свое преимущество
- 2.05.2022, 17:35
- 2,472
Перспективы РФ в реализации военных задач - не радужные.
Политолог из США Рамис Юнус дал оценку того, как Украина сильно сопротивляется и получает "подпитку" (вооружения) в реальном времени.
Об этом он рассказал в интервью телеведущей 1+1 Наталье Мосейчук, пишет сайт unian.net.
"Это говорит о том, что Украина наращивает свое преимущество и перспективы России по реализации задач во второй части ее военной интервенции не очень радужные. Это значит, что когда-то они должны будут сесть за стол переговоров. И придет то время, когда Путину это будет нужно", - сказал он.
Рамис Юнус также отметил: "Если мы проанализируем все заявления министра Лаврова - все они делаются, не от хорошей жизни. Учитывая то, что сейчас они говорят в другой тональности, чем 2 месяца назад. Я точно знаю, что никаких разговоров о санкциях (их отмене) не то, что не будет. Санкции будут ужесточаться. Тема энергетического эмбарго увеличивается. Шанс его принятия увеличивается. Начнут с нефти - завершат газом".