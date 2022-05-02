Эксперт: Украина наращивает свое преимущество 2.05.2022, 17:35

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Перспективы РФ в реализации военных задач - не радужные.

Политолог из США Рамис Юнус дал оценку того, как Украина сильно сопротивляется и получает "подпитку" (вооружения) в реальном времени.

Об этом он рассказал в интервью телеведущей 1+1 Наталье Мосейчук, пишет сайт unian.net.

"Это говорит о том, что Украина наращивает свое преимущество и перспективы России по реализации задач во второй части ее военной интервенции не очень радужные. Это значит, что когда-то они должны будут сесть за стол переговоров. И придет то время, когда Путину это будет нужно", - сказал он.

Рамис Юнус также отметил: "Если мы проанализируем все заявления министра Лаврова - все они делаются, не от хорошей жизни. Учитывая то, что сейчас они говорят в другой тональности, чем 2 месяца назад. Я точно знаю, что никаких разговоров о санкциях (их отмене) не то, что не будет. Санкции будут ужесточаться. Тема энергетического эмбарго увеличивается. Шанс его принятия увеличивается. Начнут с нефти - завершат газом".

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