Что происходит на заводах в регионах Беларуси? 2.05.2022, 17:49

Многие заводы и фабрики столкнулись с проблемами, которые напрямую затронули их трудовые коллективы.

О том, как выглядит ситуация на промышленных предприятиях в регионах Беларуси, выясняла «Немецкая волна».

Санкции сказываются на выпуске газовых плит

Завод "Брестгазоппарат" (торговая марка Gefest) считается одним из ведущих предприятий в городе, его контрольный пакет акций принадлежит российскому "Газпрому". Хотя основной рынок сбыта продукции предприятия - это страны постсоветского пространства (в частности, до недавнего времени на долю Gefest приходилась почти половина продаж газовых плит в РФ), введенные Западом санкции также не обошли стороной этот завод.

"Брестгазоппарату" нужны импортные комплектующие

Причина в том, что "Брестгазоппарат" активно использует импортные комплектующие. Как рассказал DW работник предприятия Сергей, запасы таких комплектующих подходят к концу, а с новыми поставками есть проблемы. "Руководство прямо на проходной организовало импровизированную выставку: разложили на столах то, в поставках чего нуждаются, и принимают делегации из России", - сообщил работник "Брестгазоппарата".

Пока на этом заводе, где работать у брестчан всегда считалось престижным и выгодным, пытаются сохранить все прежние выплаты своим сотрудникам. Однако многие из них с тревогой обсуждают, что случится, если вопрос с комплектующими в ближайшее время не будет решен.

Если нет сырья и падают объемы - уменьшится и зарплата

У "Санта" (прежнее название "Санта Бремор"), другой крупной брестской компании, также появились проблемы с поставкой сырья и оборудования. "Санта" специализируется на выпуске продуктов питания, но после начала войны в Украине вынуждена была приостановить экспорт не только в эту страну, но и в Польшу, а также в страны Балтии. По информации пресс-службы компании, поставки в указанные государства составляли до 10% от всего объема ее продукции.

У "Санта" появились проблемы с поставкой сырья и оборудования

Кроме того, в "Санта" отмечают, что из-за инфляции наблюдается снижение покупательной способности на основных рынках - в Беларуси и России, что вызвало снижение объемов производства еще на 10%. Это привело к тому, что предприятие приостановило прием на работу новых сотрудников. При этом "Санта" опровергла информацию о том, что из компании могут быть уволены до 1000 человек.

Сами работники предприятия на условиях анонимности говорят, что администрация видит выход из сложившейся ситуации, в том числе, в отправке людей в отпуск за свой счет. Впрочем, пока это - явление не массовое, но снижение выпуска продукции скажется на зарплатах сотрудников. "Понятно, что если в нашем цеху (где работаем с красной рыбой) поставки сырья сильно упали, то и получим мы уже совсем не те деньги, что было раньше", - делится Алексей, один из работников "Санты".

Простои на "Беларуськалии"

Ощущение потери доходов стало реальностью и для жителей полесских регионов, которые трудятся на "Беларуськалии". Из райцентра Брестской области Лунинца до Солигорска - чуть более сотни километров. Такое расстояние не считалось помехой, поскольку заработки в белорусской столице производства калийных удобрений перевешивали все остальные неудобства.

Однако теперь, по словам лунинецких работников "Беларуськалия", ситуация выглядит совсем не радужно. "Многие подразделения сейчас простаивают - нет отгрузки. Порт в Литве закрылся для нас из-за санкций, а в Одессу калий тоже сейчас не повезешь - в Украине война", - поясняет Сергей, почти десять лет работающий на "Беларускалии".

По его словам, руководство предприятия обещает, что вопрос решится после строительства портового терминала в России, но сами калийщики понимают, что это планы совсем не ближайшего будущего. В результате почти на всех рудниках объявили плановый ремонт, и вынужденный простой сказывается на зарплатах.

Собеседник замечает, что его коллеги уже всерьез задумываются о смене работы, поскольку не видят перспектив оставаться в Солигорске: "У меня семья и я пока держусь, а кто помоложе - в активных поисках. Все осознают, что санкции действуют, как бы это ни пытались скрыть белорусские власти".

У белорусских металлургов проблемы с логистикой

Рабочие еще одного знакового для Беларуси предприятия - металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, что в Гомельской области - также обращают внимание на то, что из-за проблем на производстве ожидаются массовые простои. "Администрация предлагает в мае брать отпуск за свой счет на несколько дней, а в остальное время тоже может быть неполная занятость, а это, конечно, скажется на зарплате", - констатирует работник предприятия, назвавшийся Олегом.

Руководство БМЗ обещает позаботиться об "уровне благосостояния работников"

По его словам, похожая ситуация была пару лет назад, и тогда люди искали варианты трудоустройства на аналогичных заводах в России. Но теперь вряд ли до этого дойдет, ведь российская металлургия также оказалась под санкциями. Олег также указал на большие трудности с транспортировкой продукции из Жлобина: раньше значительная ее часть для продажи в Европу шла по железной дороге в направлении Одессы. После начала войны в Украине этот маршрут перестал быть актуальным.

Руководство БМЗ признает, что сложилась напряженная ситуация, но обещает позаботиться об "уровне благосостояния работников". В официальном Telegram-канале предприятия появился комментарий гендиректора завода Дмитрия Корчика, из которого следует, что, несмотря на стабильно высокий спрос на продукцию, "есть объективные сложности с логистикой, но ни о какой оптимизации и сокращениях речи и близко не идет".

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