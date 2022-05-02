Латвийские таможенники регулярно находят контрабанду в поездах из Беларуси 13 2.05.2022, 17:59

4,588

Способы незаконной доставки сигарет порой весьма оригинальны.

Латвийские таможенники регулярно находят контрабанду в грузовых поездах из Беларуси. Сигареты прячут в вагонах с разными грузами. Пресс-служба таможенников сообщает, что 1 мая после сканирования вагонов с железной рудой возникло подозрение, что там скрыта контрабанда. Поезд отправили на товарную станцию в Даугавпилс, где досконально все проверили. В трех вагонах нашли более 10 тысяч пачек сигарет ("Queen“ и "Minsk").

За три дня до этого контрабанду нашли в грузе древесных гранул из Беларуси. Это еще 4,4 тысячи пачек сигарет ("NZ" и "Minsk"). За день до этого были обнаружены еще 4,1 тысячи пачек, пишет сайт euroradio.fm.

Во время санкций количество грузов, переправляемых из Беларуси по железной дороге в Латвию, существенно уменьшилось. Но в них встречается контрабанда. Похожая ситуация и в Литве, только там ее находят в гораздо больших объемах. Недавно литовские таможенники неделю считали контрабандные сигареты в поезде из Беларуси. А в Польше контрабандные белорусские сигареты нашли под торфом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».