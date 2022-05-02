В Минске на Радуницу изменится движение на некоторых участках дорог
- 2.05.2022, 18:09
- 1,120
Также будут организованы места для парковки в первой полосе на участке от МКАД.
В Минске на Радуницу на участках дорог вблизи кладбищ могут изменить организацию дорожного движения, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Рядом с Чижовским кладбищем могут (при необходимости) открыть временный наземный переход в районе 13-го километра МКАД. Регулировать движение будет сотрудник ГАИ, а скорость движения ограничат 50 километрами в час. Кроме того, при благоприятных погодных условиях для стоянки транспортных средств выделят дополнительные парковочные места на земельном участке, прилегающем к кладбищу. Движение по временной парковке будет односторонним, выезд транспортных средств будет осуществляться вдоль кладбища и далее через поселок Новый двор.
Рядом с Восточным кладбищем в Минске могут организовать места для парковки в первой полосе на участке от МКАД до улицы Калиновского, максимальную скорость ограничат 40 километрами в час.
Также на Радуницу ограничат транзитное движение, остановку и стоянку на улице Кульман от улицы Максима Богдановича в сторону улицы Кропоткина. Кроме того, на местном проезде в районе станции метро «Уручье» от улицы Руссиянова до улицы Стариновской запретят парковку.