Азербайджан закрыл свое небо для российских военных самолетов

Азербайджан закрыл свое небо для российских военных самолетов5
- 2.05.2022, 18:19
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Ранее аналогичный шаг предприняли власти Турции.
Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российской военной авиации, направлявшейся в Сирию и Армению. Ранее аналогичный шаг предприняли власти Турции.
Об этом сообщает The Azeri Times.
"Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов", - сообщает издание.
По его данным, в результате такого решения властей Азербайджана российские самолеты, перевозившие военные грузы из Армении в Россию, вынуждены летать над Ираном и Каспийским морем по пути в Ростов-на-Дону.
Издание утоняет, что власти Азербайджана и России не подтвердили эту новость. Однако, отмечает газета, российские военные самолеты избегают азербайджанского воздушного пространства.