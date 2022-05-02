Азербайджан закрыл свое небо для российских военных самолетов 5 2.05.2022, 18:19

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Ранее аналогичный шаг предприняли власти Турции.

Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российской военной авиации, направлявшейся в Сирию и Армению. Ранее аналогичный шаг предприняли власти Турции.

Об этом сообщает The Azeri Times.

"Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов", - сообщает издание.

По его данным, в результате такого решения властей Азербайджана российские самолеты, перевозившие военные грузы из Армении в Россию, вынуждены летать над Ираном и Каспийским морем по пути в Ростов-на-Дону.

Издание утоняет, что власти Азербайджана и России не подтвердили эту новость. Однако, отмечает газета, российские военные самолеты избегают азербайджанского воздушного пространства.

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