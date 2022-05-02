Российский шансонье Новиков – пропагандисту Соловьеву: Закуси поганое жало 34 2.05.2022, 18:46

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Александр Новиков

Он посоветовал пропагандисту «фильтровать хрюканину».

Исполнитель шансона и художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады (РФ) Александр Новиков ответил российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты", а также жестко отреагировал на замечание губернатора региона Евгения Куйвашева.

Соответствующее видеообращение 29 апреля опубликовало в YouTube российское ИА "Новый день".

"Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: "Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало". Но тебе же сказали не так", – сказал Новиков.

Он отметил, что Соловьев, который "представляет мнение правительства, мнение Кремля", должен "особенно следить за своим языком".

"А в данном случае язык твой пошел не в ту степь", – подчеркнул Новиков.

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