ООН: С начала войны более 5,5 млн человек покинули Украину

ООН: С начала войны более 5,5 млн человек покинули Украину1
- 2.05.2022, 18:55
Еще 7,7 млн человек оставили свои дома, но находятся на территории страны.
С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 5,5 млн человек. Еще 7,7 млн человек оставили свои дома, но находятся на территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Чаще всего украинцы выезжают в:
Польшу - 3 миллиона человек;
Румынию - 825 тысяч человек;
Россию - 681 тысяча человек;
Венгрию - 530 тысяч человек;
Молдову - 447 тысяч человек;
Словакию - 379 тысяч человек;
Беларусь - 25 тысяч человек.