ООН: С начала войны более 5,5 млн человек покинули Украину 1 2.05.2022, 18:55

Еще 7,7 млн человек оставили свои дома, но находятся на территории страны.

С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 5,5 млн человек. Еще 7,7 млн человек оставили свои дома, но находятся на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Чаще всего украинцы выезжают в:

Польшу - 3 миллиона человек;

Румынию - 825 тысяч человек;

Россию - 681 тысяча человек;

Венгрию - 530 тысяч человек;

Молдову - 447 тысяч человек;

Словакию - 379 тысяч человек;

Беларусь - 25 тысяч человек.

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