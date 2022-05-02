Начальник ГУР Минобороны Украины видит два варианта окончания войны

Начальник ГУР Минобороны Украины видит два варианта окончания войны6
- 2.05.2022, 19:44
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Один из них – распад РФ.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что война России против Украины может закончиться двумя путями – распадом РФ на три и более частей или сменой российского руководства, передает nv.ua.
"Эта война закончится. Есть всего два варианта, как она может закончиться".
"Первый – разделение России на три и более частей. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны.
В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга, нынешний Калининград, принадлежащего Германии".
Буданов также заверил: "Не беспокойтесь, Украина победит".
На вопрос, может ли закончиться война и при этом президент РФ Владимир Путин останется в живых, начальник ГУР ответил: "Оставить ему путь для отступления – это одна из стратегий, но это почти нереально. Он военный преступник для всего мира. Это его конец, он сам себя загнал в тупик".
Буданов также выразил мнение, что шанс на применение Россией тактического ядерного оружия "был и есть всегда", однако это только ускорит конец РФ.