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Еще один российский комментатор уехал из РФ и осудил войну в Украине

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  • 2.05.2022, 20:03
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Еще один российский комментатор уехал из РФ и осудил войну в Украине
Александр Шмурнов

Александр Шмурнов эмигрировал в Южную Америку.

Известный российский телекомментатор и футбольный обозреватель Александр Шмурнов раскритиковал политику Путина и выступил категорически против войны. 55-летний радиоведущий из Москвы эмигрировал в Южную Америку.

Шмурнов покинул российский федеральный канал "Матч ТВ" и заявил, что "у России нет никаких оправданий для вторжения в Украину".

"Мне хотелось бы, чтобы популярные россияне, которые находятся в безопасности, хотя бы написали в своих соцсетях, что они против войны. Таким образом они посеют сомнения у сторонников войны. Я точно знаю, что Россия пересекла границу соседнего государства и эта война должна быть остановлена. Государство, которому я долго платил налоги, на эти налоги убивает людей на территории страны, которую я тоже считаю своей. Люди не должны умирать под бомбами, и меня не интересует ни одна причина для ведения этой войны", – сказал Шмурнов для портала "Вот так”.

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