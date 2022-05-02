УЕФА отстранил российские клубы и сборные от всех турниров на следующий сезон

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от всех турниров на следующий сезон5
- 2.05.2022, 20:37
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Руководство европейского футбола оставило россиян в изоляции.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение продлить полное отстранение российского футбола на следующий сезон на фоне войны в Украине, передает zn.ua.
УЕФА принял целый ряд решений, главное из которых - отстранение российских клубов от следующего сезона еврокубковых турниров. Россияне не выступят в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Заявки России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов аннулированы, так как они угрожают репутации УЕФА.
Мужская сборная России отстранена от розыгрыша Лиги наций и автоматически пойдет на понижение по итогам сезона. Женская сборная не выступит на Евро-2022 летом - в группе ее заменит Португалия.
Результаты сборной России U-21 в группе отбора на молодежный Евро аннулированы, а состав группы сокращен до пяти участников.
Также от "Финала четырех" по футзалу отстранена женская сборная России. Российские клубы не будут выступать в футзальной Лиге чемпионов сезона-2022/23.
Мужская сборная России по футзалу отстранена от жеребьевки группового этапа основного раунда Евро-2024 - место РФ займет Норвегия.